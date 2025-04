Joana Diniz e João Ricardo levam fãs à loucura ao mostrarem-se juntos

Joana Diniz e João Ricardo partilharam novas juntos e os fãs elogiaram.

Os ex-concorrentes têm um novo desafio em comum e não podiam estar mas felizes.

Há novidades no mundo dos ex-concorrentes de reality-shows e estas não vai querer perder! Joana Diniz, de 32 anos, ex-concorrente do Big Brother, e João Ricardo, que muitos recordam do Secret Story, voltaram a surpreender os seguidores com novas fotografias juntos, tiradas no coração do bairro lisboeta da Graça. A cumplicidade entre os dois salta à vista e o carinho dos fãs não se fez esperar.

A publicação simples de Joana no Instagram — “Boa semana para todos ❤️” — foi o suficiente para gerar uma onda de comentários calorosos e elogios à dupla. As imagens mostram-nos descontraídos, com sorrisos genuínos, entre as cores e os recantos típicos da Graça, num registo muito autêntico.

Esta nova fase na vida dos dois amigos está ligada a um projeto especial: Joana e João vão ser os padrinhos da Marcha da Graça, uma das mais queridas das Marchas Populares de Lisboa, que desce a Avenida da Liberdade na noite de 12 de junho. No anúncio feito nas redes sociais, mostraram-se visivelmente entusiasmados e orgulhosos com o convite:

“Este ano vamos descer a Avenida como padrinhos da Marcha da Graça! Fomos convidados para representar esta marcha cheia de garra, cor, alegria e tradição e é um orgulho enorme dizer que aceitámos! Somos amigos, daqueles que se divertem e que levam a vida com leveza e verdade, somos genuínos, brincalhões e com o coração no sítio certo! A Marcha da Graça vai ser vivida com alma, com entrega e com muito riso à mistura. Obrigado por confiarem em nós, prometemos que vamos dar tudo para representar esta marcha como ela merece!”

Nos comentários à publicação mais recente, os fãs reagiram com emoção: “A nossa madrinha no bairro ❤️”, “Ficam tão ❤️❤️❤️ os dois juntos”, “Aproveitem a vossa amizade, boa disposição e maravilhosas gargalhadas. Adoro-vos aos dois ❤️❤️❤️” ou ainda “Tão lindos!! E ainda mais engraçados no bairro da Graça ❤️” são apenas alguns exemplos.

Joana e João não são apenas figuras conhecidas da televisão, são também amigos de verdade, daqueles que se divertem juntos e espalham boa energia por onde passam. E agora, como padrinhos da Marcha da Graça, vão certamente deixar a sua marca na festa mais lisboeta do ano.

Joana Diniz e João Ricardo.