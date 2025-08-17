Joana Diniz faz declaração de amor a ex-concorrente: «Amor da minha vida»

Ao Minuto

Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País? - Big Brother
Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País?

Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão - Big Brother
Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão

Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção - Big Brother
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção

Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada - Big Brother
Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada

Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão - Big Brother
Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão

Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim - Big Brother
Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim

Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos - Big Brother
Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala - Big Brother

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas - Big Brother
Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas

O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão - Big Brother
O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão

Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país - Big Brother
Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal - Big Brother
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal' - Big Brother
Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal» - Big Brother

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe» - Big Brother
Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe»

A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade - Big Brother
A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso - Big Brother

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender» - Big Brother
Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender»

Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa - Big Brother
Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa

Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração - Big Brother
Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica - Big Brother

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica

Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes - Big Brother
Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes - Big Brother
Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes

Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história - Big Brother
Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história

Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda - Big Brother
Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda

Joana Diniz faz declaração de amor a ex-concorrente: «Amor da minha vida»

  • Ontem às 19:31
Joana Diniz faz declaração de amor a ex-concorrente: «Amor da minha vida» - Big Brother

Joana Diniz recorreu às redes sociais para se declarar a uma pessoa que tem sido muito importante na sua vida... e que é bem conhecida

Joana Diniz fez questão de assinalar a data de aniversário de um amigo que ganhou graças aos reality shows da TVI: João Ricardo. Os dois encontraram-se no Secret Story – Desafio Final e a cumplicidade está cada vez maior entre os dois.

«Parabéns amor da minha vida. És incrível. Sou uma sortuda por te ter como amigo», escreveu Joana Diniz.

Também João Ricardo já tinha feito uma declaração de amor à amiga, quando ambos foram os padrinhos da marcha da Graça:

Nas redes sociais, Jorri, como é carinhosamente tratado, partilhou uma história ao lado de Joana Diniz. «Hoje, dormi pouco e acordei com o coração aos pulos e aquele nervosinho bom a tomar conta de mim... Mas daquelas ansiedades boas, que só aparecem quando sabemos e temos a consciência de que demos tudo!», começou por escrever.

«Foram meses intensos, de entrega total, noites mal dormidas, ensaios e gargalhadas que ainda ecoam. Eu e a Joana Diniz atirámo-nos de cabeça a isto e, com ela, é sempre mais fácil, mais leve, mais bonito. Os nossos marchantes foram incansáveis... 'Gente que é como a gente', dia após dia, apareceu de alma cheia e pés doridos, mas com um sorriso na cara», elogiou João Ricardo.

Foi então que o comentador do Big Brother se declarou à amiga: «E deixem-me dizer: ter ao meu lado a Joana Diniz, uma supermãe solteira, determinada, com uma força gigante e um coração ainda maior, faz com que brilhar pareça simples».

Veja aqui a mensagem especial de João Ricardo para Joana Diniz:

 

Depois de ir parar ao hospital, Cláudia Nayara anuncia que está grávida

Há 3h e 9min

Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Há 3h e 12min

Solteira, Carolina Braga recebe visita inesperada

Ontem às 21:12

Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

Ontem às 19:24

Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim»

16 ago, 21:40

Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto

16 ago, 16:31
Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Ontem às 23:24

Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

Ontem às 19:24

Cristina Ferreira descobriu o acessório do Verão. Veja por que todos falam dele

7 ago, 21:31
04:47

Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

Ontem às 23:03

Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Há 3h e 12min
Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Há 3h e 12min

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

Há 3h e 33min

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Ontem às 23:46

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Ontem às 23:24

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica

Ontem às 23:05
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

Ontem às 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Após expulsão do "Big Brother Verão", Fábio Paim troca palavras com avó de Catarina Miranda

Há 2h e 46min

"Big Brother Verão": Ana Duarte é a nova líder... e toma decisão importante!

Há 3h e 19min

"Big Brother Verão". Fábio Paim é expulso: saiba como reagiu!

Há 3h e 45min

Revelada coincidência arrepiante entre o "Big Brother Verão"... e o falecido pai de Viriato Quintela!

Há 3h e 51min

Viriato Quintela chora ao recordar a morte do pai: "O meu grande herói, que julgava ser imortal..."

Há 3h e 59min
Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

Ontem às 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

Ontem às 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

Ontem às 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

Ontem às 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Ontem às 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
