Joana Diniz faz declaração de amor a ex-concorrente: «Amor da minha vida»

Joana Diniz fez questão de assinalar a data de aniversário de um amigo que ganhou graças aos reality shows da TVI: João Ricardo. Os dois encontraram-se no Secret Story – Desafio Final e a cumplicidade está cada vez maior entre os dois.

«Parabéns amor da minha vida. És incrível. Sou uma sortuda por te ter como amigo», escreveu Joana Diniz.

Também João Ricardo já tinha feito uma declaração de amor à amiga, quando ambos foram os padrinhos da marcha da Graça:

Nas redes sociais, Jorri, como é carinhosamente tratado, partilhou uma história ao lado de Joana Diniz. «Hoje, dormi pouco e acordei com o coração aos pulos e aquele nervosinho bom a tomar conta de mim... Mas daquelas ansiedades boas, que só aparecem quando sabemos e temos a consciência de que demos tudo!», começou por escrever.

«Foram meses intensos, de entrega total, noites mal dormidas, ensaios e gargalhadas que ainda ecoam. Eu e a Joana Diniz atirámo-nos de cabeça a isto e, com ela, é sempre mais fácil, mais leve, mais bonito. Os nossos marchantes foram incansáveis... 'Gente que é como a gente', dia após dia, apareceu de alma cheia e pés doridos, mas com um sorriso na cara», elogiou João Ricardo.

Foi então que o comentador do Big Brother se declarou à amiga: «E deixem-me dizer: ter ao meu lado a Joana Diniz, uma supermãe solteira, determinada, com uma força gigante e um coração ainda maior, faz com que brilhar pareça simples».

Veja aqui a mensagem especial de João Ricardo para Joana Diniz: