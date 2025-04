Mais Joana Diniz e João Ricardo? Queremos sim!: «Melhor dupla»

A gala do Big Brother 2025 teve uma das entradas mais divertidas da edição até agora. Joana Diniz, de 31 anos, e João Ricardo surpreenderam tudo e todos ao entrarem na casa vestidos de coelhinhos da Páscoa. Além de espalharem sorrisos, trouxeram também ovos recheados de consequências para os concorrentes — criando tensão, mas sempre com muito humor à mistura.

"Os nossos coelhinhos da Páscoa entraram e já mexeram com a casa! O que achou destes ovos com consequências que foram entregues aos concorrentes? 🥚🐰", escreveu a TVI na legenda do carrossel de fotografias publicado no Instagram oficial.

Recorde, no vídeo em baixo, a entrada dos ex-concorrentes na casa mais vigiada do País.

Nas imagens partilhadas, Joana e João surgem bem-dispostos ao lado do apresentador Cláudio Ramos, todos entre risos, poses engraçadas e espírito festivo, num momento que conquistou o público.

Veja a publicação original, em baixo.

Os seguidores não pouparam elogios nos comentários: “Dupla maravilhosa 🙌👏🔥❤️”, escreveu um fã.

“Oh pah eu amo estes dois ❤️ Bonitas palavras da parte da Joaninha mas especialmente do Jorri. Disse tudo acerca do Luís. O Luís representa genuinidade como há muito não se via nos Reality shows.” “A melhor dupla sem dúvida! 🔥👏”, comentou outro. E ainda se leu com humor: “Foi preciso o João ser comentador para eu gostar 😂👏 falou bem!!!”

Com carisma e boa energia, Joana Diniz e João Ricardo deixaram a sua marca na gala — e nos corações dos espectadores.