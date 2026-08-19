Joana Diniz recorda relação com Luís Nascimento e deixa mensagem ao ex: «Ele e toda a família dele...»

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Joana Diniz reagiu às recentes declarações de Luís Nascimento.

Joana Diniz marcou presença no Festival Sol da Caparica, este sábado, 15 de agosto, e esteve à conversa com a imprensa nacional. Durante a entrevista, a antiga concorrente da «Casa dos Segredos» foi questionada sobre as declarações de Luís Nascimento no «Dois às 10».

Joana Diniz revelou que viu a entrevista apenas «de passagem», mas não deixou de falar sobre a relação que mantém atualmente com o ex-namorado: «É uma pessoa que eu tenho muita estima, gosto muito e desejo-lhe as maiores e melhores felicidades do mundo», afirmou.

A empresária fez ainda questão de destacar a ligação que mantém à família de Luís Nascimento: «É uma pessoa que também é muito familiar para mim, ele e toda a família dele, porque sempre me trataram muito bem e contra factos não há argumentos», acrescentou.

Recorde-se que foi na Casa dos Segredos 4, em 2013, que Luís Nascimento viveu um dos momentos mais marcantes da sua participação: apaixonou-se por Joana Diniz. A relação continuou depois da saída do reality show e prolongou-se por cerca de dois anos.

Apesar do fim do namoro, Joana Diniz mantém, assim, palavras de carinho para com o antigo companheiro e a respetiva família, anos depois de terem vivido uma das relações mais mediáticas daquela edição do reality show.

 

Luís Nascimento foi convidado do Dois às 10, da TVI, desta sexta-feira, 7 de agosto. Pela primeira vez em televisão, o ex-concorrente de reality shows foi entrevistado pelo irmão, Cláudio Ramos, numa conversa marcada por momentos de emoção. Recorde aqui a entrevista:

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Temas: Joana Diniz Luís Nascimento

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