Joana Diniz assinala o momento mais memorável de sempre ao lado de alguém muito especial

Joana Diniz esteve recentemente de férias em Cuba, acompanhada pela filha Valentina e pela mãe Lurdes Diniz. A ex-concorrente da Casa dos Segredos e do Big Brother escolheu como destino as zonas de Cayo Blanco e Varadero, conhecidas pelas praias paradisíacas e paisagens tropicais.

Nas redes sociais, Joana fez um balanço da viagem e destacou a importância destes momentos em família. “Acabaram as nossas férias e que férias boas foram estas. Arrisco-me a dizer que foram as melhores férias de toda uma vida”, escreveu na legenda de uma publicação no Instagram. A ex-concorrente acrescentou ainda: “És a melhor companheira do mundo e poder viver estes momentos contigo é inegociável. Amo-te tanto que não há palavras para tamanha dimensão”, referindo-se à filha.

Durante a estadia em Cuba, Joana partilhou inúmeras imagens que mostram momentos de descontração em família. Esta viagem reuniu três gerações num cenário de férias que a influencer abordou como memorável.

Além da sua participação em reality shows e dos seus projetos profissionais, Joana Diniz tem mantido uma presença ativa nas redes sociais.