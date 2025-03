Afinal Joana Diniz já conhecia Nuno Brito, o candidato ao Big Brother que está a dar de falar

Revelação surpreendente! Joana Diniz e Nuno Brito já se conheciam antes de entrarem na Casa de Vidro! Veja aqui as reações à entrada de Joana Diniz na Casa de Vidro.

A Casa de Vidro, instalada no Centro Comercial UBBO, continua a ser o centro das atenções, com os candidatos ao Big Brother 2025 a protagonizarem momentos inesquecíveis e com visitas muito especiais de ex-concorrentes. O convívio entre Nuno Brito e Jéssica Silva tem dado que falar, com os dois a discutirem os desafios e as emoções de viver na casa mais vigiada do país. Mas o grande momento de hoje aconteceu quando Joana Diniz entrou de surpresa no espaço, e deixou o público e os concorrentes surpreendidos.

No entanto, a maior surpresa surgiu quando foi revelado que Joana Diniz e Nuno Brito já se conheciam do exterior. A candidata Jéssica Silva não hesitou em questionar: «Vocês já se conheciam?» Ao que Joana Diniz respondeu de forma descontraída: «Sim, eu conheço o Nuno já há alguns aninhos! Meu menino!» A reação de surpresa foi evidente!

Veja aqui o momento do reencontro entre Joana Diniz e Nuno Brito:

Veja também este momento entre os dois:

Quem vai entrar? - Momento imperdível! Joana Diniz dá aula de salsa na Casa de Vidro! - TVI Reality - TVI