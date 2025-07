Joana Diniz e a filha estão no lugar de sonho de qualquer criança... e na companhia de ex-concorrente do Big Brother

A magia da Disney juntou-se ao amor incondicional de uma mãe. Joana Diniz, ex-concorrente de vários reality shows da TVI, está a viver dias de sonho em Paris, onde decidiu celebrar o aniversário da filha, Valentina, de forma inesquecível: numa visita à Disneyland!

Mas esta viagem especial contou com companhia muito querida. Joana Diniz está acompanhada de Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother 2020, e dos filhos da mesma. Juntas, estas duas mães corajosas e mediáticas levaram os mais pequenos a mergulhar no mundo encantado dos contos de fadas… e as fotografias dizem tudo.

Foi na sua conta pessoal de Instagram que Joana Diniz partilhou os registos desta aventura mágica. Entre poses com as personagens da Disney e muitos sorrisos contagiantes, os momentos captados revelam o amor, a amizade e a cumplicidade que se viveu nestes dias únicos.

Veja a publicação original, em baixo.

Na legenda, a emoção falou mais alto: "Parabéns grande amor da minha vida. Amo-te tanto meu amor 🩷", escreveu Joana, dedicada à filha Valentina.

As reações não tardaram. Uma onda de carinho invadiu os comentários da publicação, com mensagens como: "Muitos parabéns à Valentina! Tão especial festejar na terra dos sonhos 😍 Que seja sempre muito feliz ❤️", "Que rica princesa 🎂 Parabéns, minha querida! És lindíssima e tens uma grande guerreira como mãe.", "Parabéns princesa linda, que a vida te sorria sempre."

Quem também não ficou indiferente foi Jéssica Galhofas, ex-concorrente do Big Brother 2023, que fez questão de deixar a sua mensagem: "Parabéns pequenina 🩷"

Sónia Jesus também recorreu à sua página pessoal do Instagram para partilhar um vídeo amoroso com Valentina, filha de Joana Diniz, neste que é dia mais especial para a pequena.

Na legenda, a ex-BB 2020 escreveu:

"És a princesa mais bonita da Disney. Parabéns minha Valentina, a vida contigo fica muito mais bonita. O teu carisma e a tua autenticidade são as características que melhor te definem. Quem tem o privilégio de te conhecer sabe que tu és toda toda maravilhosa. Que felizarda eu sou por te ter nas nossas vidas. Que eu possa continuar a acompanhar o teu crescimento. Prometo que AMOR jamais te irá faltar. A tia Sónia ama-te incondicionalmente. Parabéns, minha princesa 🥹♥️"

Veja o vídeo original, em baixo.

Ao longo dos anos, Joana Diniz tem mostrado ser uma mãe dedicada, presente e cheia de força. Esta escapadinha especial à Disneyland Paris é mais um exemplo do quanto faz questão de proporcionar momentos únicos à filha — e, desta vez, com amigas e muita magia à mistura.