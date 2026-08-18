Sónia Jesus sabe mais do que conta? A frase sobre Joana Diniz que está a dar que falar

A amizade entre Joana Diniz e Sónia Jesus voltou a estar em destaque, desta vez num momento de descontração no Festival Sol da Caparica. Entrevistadas pela Selfie, as duas amigas falaram abertamente sobre a relação que mantêm, mas também sobre temas mais pessoais, como o amor, a maternidade e a possibilidade de aumentar a família.

Conhecidas pela proximidade que foram construindo ao longo dos anos, Joana Diniz e Sónia Jesus mostraram, mais uma vez, que a amizade entre ambas vai muito além dos momentos vividos no pequeno ecrã. Durante a conversa, houve espaço para brincadeiras, cumplicidade e algumas revelações sobre a vida pessoal das duas.

Entre os vários assuntos abordados, a família acabou por assumir particular destaque. Sónia Jesus, que já é mãe de três filhos, foi colocada lado a lado com Joana Diniz, que é mãe de uma menina. A questão surgiu de forma inevitável: será que a filha de Joana já lhe pede um irmão? A resposta da cabeleireira não deixou muitas dúvidas. «Por acaso anda a pedir», confessou Joana Diniz, revelando que esse é um desejo que a filha já manifesta.

Mas a conversa não ficou por aqui. Joana foi também questionada sobre a possibilidade de voltar a ser mãe e, sobretudo, sobre um eventual casamento. E foi precisamente neste momento que Sónia Jesus surpreendeu ao deixar uma espécie de incentivo à amiga. «Acho que está na altura…», afirmou Sónia, numa frase que rapidamente despertou a curiosidade sobre aquilo que poderá acontecer no futuro na vida de Joana Diniz.

Apesar da provocação da amiga, Joana não fechou a porta à possibilidade de subir ao altar. Sem confirmar qualquer decisão ou planos concretos, a empresária admitiu que o casamento é algo que poderá acontecer, destacando o significado especial desse momento. Para Joana, casar continua a ser uma possibilidade, até porque, como deixou perceber, é um dia bonito e um momento importante na vida de um casal.

Entre um possível casamento e o desejo da filha por um irmão, a conversa acabou por deixar algumas pistas sobre aquilo que poderá estar reservado para o futuro de Joana Diniz. Para já, não há confirmações, mas uma coisa é certa: Sónia Jesus parece acreditar que está na altura de a amiga dar um novo passo na sua vida familiar.