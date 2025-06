Filha de Joana Diniz tem mala de luxo e dois bonecos mais procurados do momento

Já desfila como uma influencer : Filha de Joana Diniz chama atenção ao desfilar com mala de luxo.

Famosos Labubus: Além do luxo, Valentina coleciona os bonecos mais desejados e disputados do momento.

Aos cinco anos, Valentina, filha de Joana Diniz — ex-concorrente de vários reality shows portugueses — já é uma verdadeira estrela nas redes sociais. A menina tem encantado os seguidores da mãe com vídeos virais, cheios de carisma, espontaneidade e muito sentido de humor.

Joana Diniz, bastante ativa no Instagram, não resiste a partilhar momentos divertidos do dia a dia com a filha. Entre brincadeiras e momentos ternurentos, Valentina tem vindo a ganhar protagonismo nas redes da mãe, ao ponto de se tornar a protagonista das atenções.

No mais recente registo, nas publicações de Joana, a pequena aparece primeiro a exibir uns óculos de sol azuis com toda a confiança, e depois surpreende ao mostrar uma mala de luxo da marca Louis Vuitton — com um à-vontade digno das grandes influencers digitais. Mas a grande surpresa não fica por aqui, parece que esta mala tem um pormenor muito especial e único, dois Labubus, um boneco colecionável conhecido pela sua aparência «monstruosa» com dentes afiados e orelhas peludas que se tornou uma tendencial global.

Os comentários a esta publicação foram milhares, todos a elogiar a pequena Valentina e a sua confiança: «Que preciosa ❤️»; «Que fofura. Que a vida vos sorria sempre.», «Essa menina vai tirar o brilho todo da mae 😂»; «Essa menina è um encanto 😍»; «É tão fofa e despachada !! Ai joaninha 🐞 vai dar que fazer 😂😂» entre muitos outros.

