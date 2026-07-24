Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Joana Longoria está de parabéns: a antiga concorrente da "Casa dos Segredos" revelou que vai ser mãe pela segunda vez. A novidade foi partilhada pela própria através das redes sociais, num momento especial que rapidamente emocionou os seguidores.

A ex-participante do reality show da TVI publicou um vídeo onde dá a conhecer a chegada do novo bebé, mostrando a felicidade da família com esta nova fase. Na legenda da publicação, Joana deixou uma mensagem de alegria e gratidão:

“Here we go again ❤️ everything hallelujah 😍”

Joana Longoria já é mãe de António, fruto da sua relação, e prepara-se agora para aumentar a família. A revelação foi recebida com muitos comentários de carinho por parte dos fãs e amigos, que fizeram questão de felicitar a futura mãe.