Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas
- Big Brother
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Joana Longoria surpreendeu os seguidores ao anunciar uma grande novidade: a ex-concorrente da "Casa dos Segredos" está grávida do segundo filho e partilhou o momento especial nas redes sociais.
Joana Longoria está de parabéns: a antiga concorrente da "Casa dos Segredos" revelou que vai ser mãe pela segunda vez. A novidade foi partilhada pela própria através das redes sociais, num momento especial que rapidamente emocionou os seguidores.
A ex-participante do reality show da TVI publicou um vídeo onde dá a conhecer a chegada do novo bebé, mostrando a felicidade da família com esta nova fase. Na legenda da publicação, Joana deixou uma mensagem de alegria e gratidão:
“Here we go again ❤️ everything hallelujah 😍”
Joana Longoria já é mãe de António, fruto da sua relação, e prepara-se agora para aumentar a família. A revelação foi recebida com muitos comentários de carinho por parte dos fãs e amigos, que fizeram questão de felicitar a futura mãe.