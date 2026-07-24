Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Ao Minuto

19:51
Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados - Big Brother
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

19:49
Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura - Big Brother
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

19:43
Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim - Big Brother
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

19:37
Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...» - Big Brother
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

19:34
Joaquim está apaixonado? O concorrente assume querer um beijo desta concorrente - Big Brother
02:00

Joaquim está apaixonado? O concorrente assume querer um beijo desta concorrente

19:29
Tatiana "perde a cabeça" com Ana Luísa, e nas costas todos comentam: «Excedeu-se» - Big Brother
05:05

Tatiana "perde a cabeça" com Ana Luísa, e nas costas todos comentam: «Excedeu-se»

19:23
Joaquim na mira de Mariana Sá «Não tem confiança (...) não gosto» - Big Brother
03:25

Joaquim na mira de Mariana Sá «Não tem confiança (...) não gosto»

19:19
Opinião polémica. Tatiana chama Joaquim à razão: «Tens o ego demasiado inflamado» - Big Brother
01:49

Opinião polémica. Tatiana chama Joaquim à razão: «Tens o ego demasiado inflamado»

19:17
Vanessa é direta com Tatiana e condena o jogo da colega: «Eu não vejo...» - Big Brother
04:45

Vanessa é direta com Tatiana e condena o jogo da colega: «Eu não vejo...»

19:12
«Vim curar-me»: Joana emociona com história impressionante - Big Brother
04:40

«Vim curar-me»: Joana emociona com história impressionante

19:07
Big troca as voltas aos concorrentes: Descubra as mais recentes mudanças - Big Brother
02:47

Big troca as voltas aos concorrentes: Descubra as mais recentes mudanças

18:47
Sara emociona-se ao falar das "feridas do passado" e João Ventura tem atitude de louvar - Big Brother
04:31

Sara emociona-se ao falar das "feridas do passado" e João Ventura tem atitude de louvar

18:43
Complô contra Sara e Joaquim? Os concorrentes não calam a revolta e Tatiana aconselha-os - Big Brother
03:46

Complô contra Sara e Joaquim? Os concorrentes não calam a revolta e Tatiana aconselha-os

18:39
Miguel leva Sara ao limite a concorrente reage: «Não tens princípios» - Big Brother
04:36

Miguel leva Sara ao limite a concorrente reage: «Não tens princípios»

17:32
Atitude de Joaquim gera revolta: «Foi o momento mais nojento que vi neste programa» - Big Brother
04:18

Atitude de Joaquim gera revolta: «Foi o momento mais nojento que vi neste programa»

16:53
Miguel provoca Íris e a concorrente reage: «Estou a ficar maluca» - Big Brother
02:27

Miguel provoca Íris e a concorrente reage: «Estou a ficar maluca»

16:20
Joana comenta a reaproximação de Nuno a Raquel: «Ficou ofendidinho, não estou para aí virada» - Big Brother
02:45

Joana comenta a reaproximação de Nuno a Raquel: «Ficou ofendidinho, não estou para aí virada»

16:10
Boris tenta "apimentar" a relação entre Raquel e Nuno. E os concorrentes não escondem o que ainda os une - Big Brother
02:20

Boris tenta "apimentar" a relação entre Raquel e Nuno. E os concorrentes não escondem o que ainda os une

15:17
«Isso já é mania da perseguição»: Miguel confessa a Vanessa o que ouviu sobre ela e a reação é fervorosa - Big Brother
08:34

«Isso já é mania da perseguição»: Miguel confessa a Vanessa o que ouviu sobre ela e a reação é fervorosa

15:07
Má língua na casa. E Joaquim está no centro da polémica: «Vem com as vitimizações dele...» - Big Brother
11:43

Má língua na casa. E Joaquim está no centro da polémica: «Vem com as vitimizações dele...»

15:03
Nuno e Joana entram em picardia: «Estava aqui no meu canto...» - Big Brother
04:06

Nuno e Joana entram em picardia: «Estava aqui no meu canto...»

14:54
Joaquim é acusado de “objetificar” e Raquel deixa conselho: «Tem de haver um certo nível de empatia» - Big Brother
03:46

Joaquim é acusado de “objetificar” e Raquel deixa conselho: «Tem de haver um certo nível de empatia»

14:47
A ferver! Sara passa-se com Vanessa: "Mete-te no teu lugar uma vez na vida» - Big Brother
03:32

A ferver! Sara passa-se com Vanessa: "Mete-te no teu lugar uma vez na vida»

14:40
Durante almoço dos nomeados, Joaquim garante: «Eu sou vítima de tentativas de narrativa à volta de mim» - Big Brother
10:55

Durante almoço dos nomeados, Joaquim garante: «Eu sou vítima de tentativas de narrativa à volta de mim»

14:31
Quem vai sair? Nomeados defendem permanência na casa - Big Brother
12:32

Quem vai sair? Nomeados defendem permanência na casa

Acompanhe ao minuto

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

  • Big Brother
Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Joana Longoria surpreendeu os seguidores ao anunciar uma grande novidade: a ex-concorrente da "Casa dos Segredos" está grávida do segundo filho e partilhou o momento especial nas redes sociais.

Joana Longoria está de parabéns: a antiga concorrente da "Casa dos Segredos" revelou que vai ser mãe pela segunda vez. A novidade foi partilhada pela própria através das redes sociais, num momento especial que rapidamente emocionou os seguidores.

A ex-participante do reality show da TVI publicou um vídeo onde dá a conhecer a chegada do novo bebé, mostrando a felicidade da família com esta nova fase. Na legenda da publicação, Joana deixou uma mensagem de alegria e gratidão:

“Here we go again ❤️ everything hallelujah 😍”

 

Joana Longoria já é mãe de António, fruto da sua relação, e prepara-se agora para aumentar a família. A revelação foi recebida com muitos comentários de carinho por parte dos fãs e amigos, que fizeram questão de felicitar a futura mãe.

Temas: Joana Longoria Antonio Gravidez

Relacionados

Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Fora da Casa

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Há 3 min

Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade

Hoje às 16:37

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Hoje às 16:07

Tem apenas dois anos e já fala espanhol! O filho de Maria Botelho Moniz está a deixar os fãs boquiabertos

Hoje às 15:30

Disfarçar a barriga e empinar o bumbum? Esta ex-concorrente tem a dica perfeita para arrasar em roupa justa

Hoje às 12:45

«Já lá vão 32 quilos»: Comentador do Big Brother passa por transformação física impressionante

Hoje às 11:52
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Já lá vão 32 quilos»: Comentador do Big Brother passa por transformação física impressionante

Hoje às 11:52

Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Há 3h e 18min

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Há 2h e 13min

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Hoje às 16:07

O pior aconteceu! Marcia Soares no Hospital: «Meteram um cateter (...) Fiquei assim, neste estado»

Ontem às 17:40
Ver Mais

Notícias

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Há 3 min

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Há 2h e 13min

Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Há 3h e 18min

Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade

Hoje às 16:37

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Hoje às 16:07
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Há 3 min
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

Há 1h e 30min
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

Há 1h e 32min
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

Há 1h e 38min
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

Há 1h e 44min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Moura Caetano e Luíza Abreu assinalam primeiro mês da filha com vídeo emocionante

Hoje às 13:39

Maria Botelho Moniz interrompe concorrente e reage sem rodeios: "Não estão contentes, a porta está aberta"

Hoje às 11:02

Bernardo Sousa surpreende Bruna Gomes com tatuagem de amor

Ontem às 18:14

"Big Brother Verão": saiba quem é o mais odiado e o mais adorado!

Ontem às 16:51

Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais

Ontem às 16:12
Ver Mais Outros Sites