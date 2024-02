Joana Sobral deslumbra com vestido de noiva e recebe elogio de um ex-concorrente! Veja tudo aqui

Inédito: Joana Sobral e Hugo Andrade apresentam as melhores imagens da semana do ‘Desafio Final’

Joana Sobral foi protagonista de uma sessão fotográfica onde mostrou o seu lado mais sensual. A ex-concorrente do Big Brother 2023 publicou um reels, nas suas redes sociais, onde se mostra a posar com um vestido de casamento.

Joana Sobral começou por escrever na legenda do vídeo: «Quando falo em ser livre é fazer parte do meu próprio sonho, é realizar que cresço, que aprendo que estou em evolução. Sou uma menina, uma mulher que tenta olhar para a vida e para as pessoas com amor, por gosto de abraçar, gosto de beijar eu gosto de sentir coisas boas».

«Sejam vocês, nunca se esqueçam de quem esteve sempre lá. Vivam para vocês e por vocês e que cada palavra e ação seja uma mensagem que cada um retira para si. Um beijinho grande, e como sempre digo sejam felizes, slay», completou.

Na caixa dos comentários surgiram vários elogios, mas houve um que se destacou: «Não tem para mais ninguém. A mais linda.», comentou Tiago Rufino, vencedor da sétima edição da Casa dos Segredos.

