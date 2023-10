Lágrimas e muitas conversas: Mal-entendido entre Joana e Márcia sobre Monteiro gera o caos na casa

Esta quarta-feira está a ser marcada por um mal-entendido que aconteceu entre Joana Sobral e Márcia Soares sobre as intenções desta para com Francisco Monteiro.

Na noite de terça-feira, Márcia e Joana conversaram sobre o jogo e esclareceram algumas questões que estavam pendentes, nomeadamente sobre a aproximação de Márcia a Francisco Monteiro.

Depois disso, já esta manhã, Joana contou essa conversa que teve com Márcia e deu a entender que ela teria assumido que estava a jogar com ele.

Francisco Monteiro não gostou e prometeu mesmo não voltar a falar com Márcia: «Nem olá, nem bom dia, nem boa tarde...», afirmou o concorrente visivelmente chateado.

Contudo, depois muitas conversas paralelas a envolver as pessoas mais próximas de Francisco Monteiro – como Iasmim Lira, Jéssica Galhofas, Hugo Andrade e Francisco Vale – Joana percebeu o que se passava e retificou o mal-entendido, explicando que não era bem assim.

Inclusive, esta tarde, Joana chegou mesmo a desabar em lágrimas nos braços de Francisco Monteiro e depois de André, descontente com a proporção que toda esta situação está a tomar e desagradada também com algumas atitudes de Márcia.

Apesar disso, ainda não houve nenhuma conversa com Márcia Soares, que já confessou a Zé Pedro Rocha ter uma ideia para acabar com os mexericos e resolver as coisas.

No fim de contas, Francisco Monteiro mostra-se baralhado e sem saber o que pensar, garantindo que não vai mais tocar neste assunto, para ver se não alimentam mais toda a situação.