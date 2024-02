Joana Sobral faz desabafo e atira: «Impor limites incomoda as pessoas tóxicas...»

Hugo Andrade para Joana Sobral: «Imagino que és tu ali, as tuas discussões com a Zaza eram tão semelhantes»

Joana Sobral, ex-concorrente e finalista do Big Brother 2023, recorreu às redes sociais esta manhã, onde partilhou uma reflexão com os seus seguidores.

A nortenha publicou nos stories do Instagram um texto com uma mensagem: «Os nossos sonhos incomodam aqueles que não se atrevem a sonhar. O nosso crescimento incomoda os estagnados. A nossa disciplina incomoda os indisciplinados. Impor limites incomoda as pessoas tóxicas. A nossa autenticidade incomoda as pessoas falsas», pode ler-se.

Joana Sobral destacou ainda: «É preciso aceitar que iremos desagradar, incomodar e deixar algumas pessoas desconfortáveis pelo caminho pelo simples facto de sermos quem somos. Continue, sempre com respeito e humildade, mas não pare de crescer, evoluir e batalhar por tudo aquilo que você sabe que merece».