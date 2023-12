A dias da final, Joana e Monteiro protagonizam forte discussão: «Vai lá dar uma beijuta no André para ver se apareces!»

Joana passa-se com Zaza: «Tenho cara de palhaça? (…) Foste atrelado aqui!»

Dinâmica gere bate-boca entre Joana e Monteiro: «Para que é que eu quereria aceitar um pedido de desculpas do Zé Pedro?»

Monteiro questiona: «Achas que guardei rancor de quem?» e Joana garante: «Do Zé e do Oss»

Nesta manhã na casa do Big Brother, Joana Sobral enfrentou uma dinâmica onde teve de dar «cuecas da passagem do ano», com mensagens, aos concorrentes.

Chegou a vez de Francisco Monteiro e a concorrente deu-lhe a cueca da mudança e da esperança, justificando: «Acho que o teu jogo gira à volta de reação, situação e aproveitamento. Não que deverias mudar, mas a maneira como geres a situação e lidas com ela. Acho que precisas de mudar um bocadinho a maneira de veres as coisas. Tens de dar mais sossego a ti próprio para conseguires dar esse sossego ao outro».

Joana comentou ainda que o colega tem de começar a aceitar as desculpas na casa, para o ambiente ficar mais leve: «Mas achas que guardei rancor de quem?», questionou Monteiro.

«Do Zé, do Oss. Acho que a maneira como falas quando se fala deles, nota-se que ainda tens bastantes coisas guardadas e que ainda não aceitaste (…) acho que em muitas situações isso foi uma questão de aproveitamento e que o soubeste fazer muito bem», ripostou Joana.

Francisco Monteiro, chocado, questionou porque motivo quereria um pedido de desculpas dos colegas que «não lhe interessam». Joana frisou: «Porque faz parte, porque vivias com essas pessoas, não aceitando um pedido de desculpas é uma porta aberto de atritos em dinâmicas. Se não aceitasses nenhum pedido de desculpas, provavelmente estarias aqui sozinho (…)»

«Acho que quando lidamos em grupo e agimos em grupo, não faz sentido vivermos nessa angústia e rancor», acrescentou.

«Eu não vivia em grupo aqui», garantiu Monteiro. Indignada, Joana não deixou por dizer: «Então não havia tu, a Jéssica e o Francisco Vale? Não comeces aqui a vitimizar-te!»

Já em ânimos exaltados, os dois concorrentes, com tom elevado, começaram uma discussão acesa devido ao tema da vitimização de Monteiro.

Revoltada, Joana Sobral atirou: «A tua maneira de ser e de reagir é ser um coitadinho! É da final? A última semana? Queres dar pau em toda a gente? Começaste logo no domingo, começaste logo um dia antes com a Márcia, começaste a dar-te com o André». Após o argumento, Francisco Monteiro mandou uma gargalhada e foi a gota de água!

Joana virou costas e disparou: «Estás-te a rir na minha cara? Tenho cara de palhaça? Achas esta maneira super bonita de agir? Ri, fala para o teto! Foste atrelado aqui de toda a gente! O teu jogo aqui é relação, situação, aproveitamento».

«Vai lá dar uma beijuta no André para ver se apareces!», provocou Monteiro.

Após a acesa discussão, Joana Sobral quebrou e desabou em lágrimas ao desabafar com Hugo Andrade. Veja aqui: