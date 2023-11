Amizade destruída! Joana acusa Francisco Monteiro e este não perdoa. Concorrente em pranto

Cristina Ferreira confronta Joana Sobral: «O Francisco é agressivo com as mulheres?». Veja a resposta da concorrente!

Hoje ao final da tarde, durante o diário especial do Big Brother, Cristina Ferreira confrontou os concorrentes Francisco Monteiro e Joana Sobral sobre os seus últimos conflitos na casa, que culminou no insulto de «homem escroto», dirigido a Zaza.

Começamos por assistir a imagens de ambos a discutir por Zaza ter comparado Joana a Márcia em determinadas atitudes, e Zaza acusa a concorrente de «enrolar as conversas». Joana, ao justificar o seu ponto de vista, deixa Monteiro visivelmente espantado e este responde, ao que Joana reage: «Voltas a levantar-me a voz e nunca mais me diriges a palavra!», até que a discussão sobe de tom e a concorrente abandona a conversa, referindo-se a Zaza como um «homem escroto».

Ao serem confrontados com essas imagens, no diário especial do Big Brother, Joana Sobral justifica o porquê de ter usado a expressão «homem escroto» quando se dirigiu a Monteiro, e diz: «Não me arrependo de o ter dito, foi o que eu senti no momento, foi o que eu presenciei, já não é a primeira vez. Sempre demonstrei o meu desconforto para com isso ao Francisco. Todos temos limites, aquele foi o meu», e continua, «não tem respeito por mim, já lhe exprimi imensas vezes que me deixa incomodada a maneira como ele fala muitas vezes, principalmente com mulheres, e ele fazê-lo comigo mais do que uma vez, foi o meu limite», atira. Logo a seguir a estas afirmações, o concorrente de Matosinhos reage: «Eu achava que não ia descer mais baixo do que isto, mas hoje conseguiu. Às vezes subo um bocadinho um tom, mas acaba por ser com toda a gente. Posso desrespeitar a Joana quando subo o tom, a Joana também sobe, é uma gritaria mútua... agora, eu jamais insultei a Joana», termina.

Depois, Cristina Ferreira questiona Joana Sobral sobre se esta acha que Francisco Monteiro é um homem agressivo para com as mulheres, e esta responde: «A meu ver, em termos pessoais e devido à minha vida, sim, é essa a interpretação que eu tiro». Zaza não se mostra muito surpreendido com a resposta da concorrente de Viseu, e reage: «Eu depois disto...». Perante toda esta situação, os concorrentes Jéssica Galhofas e Hugo Almeida dão a sua opinião sobre a postura do concorrente de Matosinhos. Francisco Monteiro confessa que sempre esteve «de pé atrás» com a Joana e explica o porquê.

Após o diário especial do Big Brother, Joana Sobral não contém a emoção e desaba em lágrimas ao lado de André Lopes e desabafa: «É uma coisa pessoal... eu não estou a dizer que ele é... estou um bocadinho saturada», e continua, «se calhar não devia ter pegado noutros assuntos...», diz entre lágrimas. O concorrente de Odivelas consola Joana com palavras de conforto.

