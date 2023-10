Após confessionário com Márcia, Francisco Monteiro leva raspanete de Joana (e Jéssica): «Estás a ser incoerente»

Joana Sobral passou-se com Francisco Monteiro após este ter sido chamado ao confessionário com Márcia Soares e ter contado tudo o que se passou e que, na sua opinião, não deveria ter acontecido depois do conflito que os dois tiveram.

«Porque é que te vieste a rir todo?», começou por questionar Joana. «Primeiro pela minha figura. Vimos um vídeo de para aí 2 ou 3 min, de uma conversa de quando ela me deu a mão e viemos ali falar. Mas com a música do Bruno Mars ‘leave the door open’», contou.

Joana apressou-se a reagir, mostrando logo o seu desagrado: «Ai por amor à Santa!». Monteiro acrescentou, entre risos: «Teve muita piada. Não vou andar com rodeios, a Cristina perguntou-me e eu disse, claro que a grande questão é eu ter um carinho especial por ela».

«Está bem e isso já não foi dito há séculos? Vai voltar a acontecer tudo a mesma m***? Eu afasto-me já que eu não quero cá m*** outra vez. De voltar tudo à mesma coisa. Já estás a ser incoerente, um dia dizes uma coisa, amanhã dizes outra», afirmou Joana visivelmente irritada.

A concorrente sublinhou ainda: «Estás a comer gelados com a testa. Eu não vou dar mais opiniões. Não digo rigorosamente mais nada em relação àquela pessoa (Márcia). Gozarem com os teus sentimentos tem uma piada do caraças», disse sendo também apoiada por Jéssica Galhofas.

«Porque é que estás assim? Ia dizer uma coisa mas não vou, senão a Joana vai ficar chateada», retorquiu. «Ajuda imenso não dizeres nada, só prova muita coisa. Prefiro que digas as coisas agora do que nós andarmos aqui todos a fazer figura de otários, que é literalmente isso», rematou Joana virando as costas ao colega.