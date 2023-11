Joana Sobral esclarece afastamento de Francisco Monteiro, após aproximação a Márcia: «Perdi parte de um amigo…»

Irreconhecível! Veja como era Francisco Monteiro antes de entrar no Big Brother

Durante a gala do Big Brother deste domingo, 20 de novembro, os concorrentes enfrentaram dilemas entre a razão e a emoção.

A noite foi de emoções fortes e os BB Plays deram muito que falar entre os concorrentes. Durante a gala, Cristina Ferreira interrompeu um dos blocos de imagens a que os concorrentes tiveram a oportunidade de assistir e questionou-os: «Já não há grupos?».

Márcia Soares explicou a sua mudança de postura ao longo desta semana perante os restantes colegas. «Senti que começaram a procurar-me, houve uma abertura de parte a parte. A aproximação foi mútua e aconteceu bastante naturalmente», revelou.

Francisco Monteiro explicou como se sentiu ao longo da semana, particularmente em relação ao afastamento de Joana Sobral.

«Esta semana eu e a Joana andamos desencontrados (…) tudo parecia estar errado. Acho que a Joana tem todo o direito de se sentir da maneira como sentiu relativamente a mim e à postura que eu tive com a Márcia, mas acho que não podemos baralhar as coisas, isso não implica que eu falhe com a Joana…», começou por dizer.

«Se eu estiver a falhar com alguém, poderá comigo mesmo (…) Percebo que a Joana perca alguma confiança em mim, se possa sentir magoada pelas minhas palavras e depois as ações não condizerem. Acho que nunca falhei com a Joana, sinceramente», acrescentou.

Joana Sobral aproveitou o momento para explicar os motivos do seu afastamento de Francisco Monteiro, após a reaproximação do colega a Márcia Soares.

«Isto aconteceu um bocadinho pelo entrosamento da Márcia no grupo. Nós não tínhamos opiniões muito positivas para dar uma à outra, portanto, eu a ver pessoas de quem eu costumava estar mais próxima a aproximarem-se da Márcia incomodou-me bastante», explicou Joana Sobral.

«A Joana quer que ele escolha?», questionou Cristina Ferreira.

«Não, de todo. Mas que perceba o meu afastamento… O que eu tentei fazer foi explicar o porquê de eu me sentir daquela maneira», esclareceu a concorrente.

A amizade entre Francisco Monteiro e Joana Sobral sofreu vários altos e baixos ao longo da última semana. Após assistirem a imagens dos conflitos que tiveram, Joana emocionou-se e desabafou: «Perdi parte de um amigo…».