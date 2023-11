Tio de Joana elogia relação que ela tinha com Monteiro e Márcia: «Um triângulo que eu achava muito bonito»

Joana Sobral como nunca a viu… Conheça o lado mais sensual da concorrente do Big Brother

«Big Brother»: Mãe de Joana Sobral analisa a filha no jogo: «Acho que é um bocadinho impulsiva»

Joana Sobral é concorrente do Big Brother e tem estado no centro das polémicas que envolvem também Francisco Monteiro e Márcia Soares, com muitos a afirmar que se trata de um triângulo amoroso e que Joana terá ciúmes da aproximação dos dois.

A família da concorrente esteve presente esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e deu a sua opinião sobre esta situação, falando inclusive sobre os possíveis sentimentos de Joana para com Francisco Monteiro.

«Pode ser uma graça de retiro e uma confusão de sentimentos. Há vários tipos de amor e de atração e pode não ser uma coisa para o futuro, uma coisa amorosa», sublinhou o tio de Joana Sobral.

O familiar da concorrente concorda que há de facto um triângulo, mas de amizade, e tem pena que Joana e Márcia se tenham afastado.

«Eu acho que há ali um triângulo que eu achava muito bonito (de amizade) e tenho pena que eles não continuem os três muito amigos. O momento em que me emocionei foi quando ela fez as pazes com a Márcia», reiterou.

Recorde-se que Joana Sobral desde o início se mostrou bastante próxima de Márcia Soares, mas também de Francisco Monteiro e as confusões destes dois concorrentes acabaram por abalar a amizade de Joana e Márcia, tendo Joana tomado o partido de Monteiro.