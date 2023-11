Gritos, lágrimas e confusão no Big Brother! Jéssica e Joana descontrolam-se e entram em confronto aceso. Veja aqui

A gala deste domingo, 27 de novembro, foi de emoções fortes na casa do Big Brother. Joana Sobral foi a primeira concorrente salva da noite, no entanto, os concorrentes ficaram a noite toda a acreditar que tinha sido a primeira expulsa da noite, com uma falsa dupla expulsão.

Momentos após a saída de Vina, a verdadeira expulsa da noite, Joana Sobral regressou à casa, mas nenhum dos colegas a cumprimentou.

No final da gala, Francisco Monteiro mostrou-se indignado com a salvação de Joana Sobral e ameaçou desistir do programa. O concorrente dirigiu-se ao quarto e começou a fazer as malas, só depois da intervenção do «Big Brother» é que voltou para a sala para a habitual «cadeira quente».

O caos instalou-se na cadeira quente e os concorrentes envolveram-se em acesos confrontos. Jéssica Galhofas, Márcia Soares e Palmira Rodrigues ficaram em lágrimas devido ao que Joana disse sobre Monteiro e defenderam o colega. Veja aqui:

Jéssica Galhofas mostou-se implacável e condenou a atitude que Joana Sobral teve com Francisco Monteiro. As duas acabaram por exaltar-se e começaram uma discussão acesa.

«Não tens vergonha na cara? Como é que tu podes dizer isso dele? Quantas vezes é que ele já gritou contigo e continuaste a ser amiga dele e a estar ao pé dele?», atirou Jéssica Galhofas.

«Antes de ser teu amigo, é um homem e um ser humano, tem valores e princípios. O rótulo foi posto a partir do momento em que disseste que ele era um homem agressivo para com as mulheres», acrescentou.



Veja aqui:

No final da discussão, com os ânimos da casa exaltados, Joana dirigiu-se à esfera e desabafou com André, enquanto chorava compulsivamente, dizendo que não vai conseguir lidar com toda esta situação ao longo da semana.

Veja os vídeos!