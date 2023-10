Jantar entre Joana e Márcia marcado por acusações, desculpas e um abraço emocionado

A noite desta terça-feira foi marcada por um jantar entre Joana Sobral e Márcia Soares, com o objetivo de esclarecem os assuntos pendentes entre as duas. Após algum silêncio constrangedor, Márcia começou a conversa e os ânimos estavam calmos, mas não durou muito.

«Uma coisa que eu quero mesmo que saibas: nunca foi mesmo o intuito daquele julgamento expor-te daquela maneira. Quando eu propus aquilo no cubo foi mesmo para falar com toda a gente, nunca foi a Joana contra a Márcia. Depois aquela dinâmica proporcionou-se assim», disse Márcia.

Joana respondeu: «Foste-te preparar, depois de o Big dizer que era um tribunal e eu ia estar num confronto contigo. Não disseste nada a ninguém para se preparar, estávamos nós de robe. E não tomavas a postura que tiveste».

Depois a conversa subiu de tom: «Há outras situações em que tu própria não queres ser falada mas proporcionas essas ações. Ainda agora na dinâmica que vimos, não havia uma energia positiva nem negativa em que te incluías e fizeste questão de te expor e dizer ‘até acho estranho não estar ali’, porquê?», questionou Joana.

«Porque está pesado à minha volta, eu sei o que sinto ali no anexo. A relação com o Francisco está o que está, o Vale está ali… estava a falar do anexo», respondeu Márcia.

Joana confessou: «Ainda estou a tentar perceber-te, não consigo entender-te. Nunca chegas a fechar uma porta totalmente, não consegues cerrar ciclos. Há sempre uma esperança para cada pessoa, não só em relação ao Francisco, mas a mim, a uma Iasmim, a um André».

«Há uma situação que te incomoda dizes, mas depois acabas sempre por dar a entender que ‘nunca digas nunca, o que poderá acontecer acontece…’, é quase uma manipulação de incoerência por parte de nós que não te conseguimos perceber. E se eu não te consigo perceber como é que eu posso tornar-me uma pessoa que se dê contigo?», questionou Joana.

Márcia atirou já com os ânimos exaltados: «Porque é que tu levantaste com o copo de iogurte a olhar para o chão e passaste por mim nem me olhaste na cara», Joana respondeu: «Oh Márcia vitimização comigo não, tu é que és a santa? Poupa-me!».

«Eu já tinha resolvido, sentei-me na esfera elas estavam a falar disso e eu levantei-me fui-me embora. Quando os argumentos vão contra ti tu não tens meio de te defender. Não ponhas areia nos meus olhos, está a ser gravado, por amor de Deus», retorquiu Joana já visivelmente irritada.

Márcia acaba por pedir desculpas sinceras a Joana: «A minha intenção nunca foi magoar-te Reconheço que fui um bocado injusta contigo, mas eu senti-me ali um bocado encostada à parede.

«Realmente devia ter falado primeiro, mas senti que estava tudo outra vez contra mim e a minha ansiedade…. Por isso mesmo desculpa de coração, se não fui falar logo contigo foi porque achei que não ias querer ouvir», acrescentou a concorrente.

No final, por insistência do Big Brother, as duas despedem-se com um abraço muito emocionado.