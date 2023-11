Márcia Soares questiona implicância de Joana Sobral: «Começo a achar que ela poderá ter um carinho especial pelo Francisco Monteiro»

No Big Brother, Márcia Soares começou a questionar «a implicância» de Joana Sobral com ela. Recorde-se que na gala, Joana Sobral admitiu que a proximidade de Márcia a Francisco Monteiro a «incomodou bastante».

No final da gala do Big Brother, Márcia Soares pergunta a Francisco Monteiro: «Não achas estranha a implicância da Joana em relação a nós? Achas que aquela implicância em relação a mim é só por me introduzir no grupo? Vou tentar descobrir esta semana. Eu como mulher acho muito estranho. Não fico assim nesse estado por causa de um amigo. Não acho que é por acaso ela estar ali no meio das nossas imagens».

«Ela está sempre num sorrisinho na cara quando ele fala para ela, começo a achar que ela poderá ter um carinho especial pelo Francisco Monteiro, porque não?», diz, mais tarde no confessionário, dizendo que vai aproveitar o facto de estar na casa apenas com mulheres para «tirar as dúvidas»

«Ela muda a atitude para se proteger, mas proteger em relação a quê? Em relação a mim? Não sei se é a mim ou se é em relação aos sentimentos dela pelo francisco Monteiro», afirma Márcia Soares.