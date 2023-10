Polémica instalada: Joana acusa Márcia de ser «uma das causadoras» da expulsão de Catarina

Durante a cadeira quente pós-gala, Joana Sobral entrou em confronto com Márcia Soares, acusando-a mesmo ser a culpada pela saída da Catarina Esparteiro, o que gerou alguma discórdia na casa.

«Às vezes quando mais se protege... uma das causadoras para a Catarina estar lá fora é a Márcia. Não acredito que ela tenha tomado essa posição propositada, porque ela não está lá fora, não é ela que vota, mas por outros caminhos sim...», acusou Joana.

Márcia Soares respondeu com ironia: «Isso quer dizer que não há ninguém a querer ver uma Soraia lá fora, um Zé Pedro lá fora, isto agora sou eu que mando lá fora, uns fãs querem ver-nos juntos, outros querem separar-nos».

Joana tentou explicar-se com a ajuda de Iasmim e Márcia atirou: «Vocês metem-se onde não não chamados e ponto» e Joana respondeu já exaltada: «mas são situações que acontecem na casa. A partir do momento em que tu expões a situação para toda a gente... para com a vitimização extrema».

Francisco Monteiro concordou com Joana Sobral e disse mesmo que Márcia «não deveria ter deixado que uma Catarina se queimasse» e se fosse ele teria protegido a colega, em vez que de aumentar o seu risco de sair, como acha que aconteceu.

Por outro lado, Zé Pedro Rocha e Soraia Rodrigues defenderam Márcia: «Não podes criar um sentimento de culpa ou causa na Márcia, numa parte inicial também estavas tu ou eu e não quer dizer que tenhamos tido culpa», disse Zé Pedro.

«Também podes dizer que foram os do Monteiro, porque ela teve um conflito com ele há uns tempos. Acho que não faz sentido», acrescentou o concorrente, sendo depois complementado por Soraia: «Acho que não se deve estra a atribuir culpas a ninguém».

Joana acabou por dizer que se equivocou nas palavras e não era bem isso que queria ter dito: «Eu não usei a palavra 'causa ou usei'? Então peço desculpa, não era isso que eu queria dizer. Queria dizer prejudicou», sublinhou a concorrente.

