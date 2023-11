O clima azedou! Aos gritos, Vina, Monteiro e Joana arrasam Márcia Soares. Saiba tudo o que aconteceu

Vina Ribeiro exalta-se com Márcia: «Não é só atirar laracha e ouvir o resto»

Foi nesta tarde de quinta-feira, 9 de novembro, após uma dinâmica de teatro que os concorrentes enfrentaram, os ânimos exaltaram-se na casa mais vigiada do País.

A discussão começou entre Vina e Márcia. Márcia Soares dirigiu-se ao colega como «Francisco Monteiro».

Vina Ribeiro estava a ouvir a conversa e decidiu intervir: «Não era Zaza, já passou para Francisco Monteiro?», questionou a concorrente. Após esta picardina, Márcia Soares picou Vina chamando-lhe de «Valentina».

Os ânimos exaltaram-se e Márcia atirou a Vina que a concorrente está sempre a falar de André Lopes e que não o devo fazer pois o concorrente não está presente para se defender: «O André ainda não voltou e estão sempre a tocar no moço, principalmente a Vina».

«Eu posso tocar no que eu quiser, as vezes que eu quiser!», frisou Vina Ribeiro. Márcia Soares virou costas e a líder da casa voltou a atirar: «Querias dar canal e vieste aqui mandar outra vez uma bicada? Então vem aqui».

Já com os ânimos bem acesos, Joana Sobral provocou Márcia Soares frisando: «Não é só picar as pessoas e depois não tens arcaboiço».

Entre muitas discussões entre Vina, Joana e Monteiro contra Márcia, a concorrente ripostou a Vina: «Adoro que faças estas palhaçadas, fica-te bem a ti».

Francisco Monteiro pediu aos colegas para falar e questionou a Márcia: «Tu achas que te ficam bem as coisas ditas por ti?».

«Eu disse que ouvi muita coisa, muito mais grave, muita gente, inclusive a mim, contra mim falo, toda a gente falou bem pior às coisas que apareceram e está tudo bem», esclareceu Márcia, com voz exaltada.

No meio dos gritos e confusão, Francisco Monteiro atirou aos colegas: «Ou falo eu ou falam vocês!».

Francisco Monteiro passa-se com Márcia Soares e dá um chuto na garrafa de água, ao qual a concorrente atira: «Oh Francisco vê lá se me atinges com a garrafa e é agressão».

A tensão começou a aumentar cada vez mais e a discussão virou para Joana e Márcia. As duas concorrentes começaram a debater sobre os grupos que existem na casa. Joana Sobral, passada, atirou: «Nós tínhamos um grupo assumido genuíno! Nós não andamos a criar grupinhos consoante as tuas opiniões. Não andamos aqui a fazer filmes, nem a fazer personagens, nem a criar nomes!».

