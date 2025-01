Reviravolta! Joana Taful faz revelação surpreendente sobre o parto da filha: «Foi cesariana de urgência (…) Tudo voltou para trás»

Parto inesperado: Joana Taful revelou que Maria da Pureza nasceu por cesariana de urgência após complicações durante o trabalho de parto.

Joana Taful, ex-concorrente do Big Brother, esteve na manhã de ontem no Dois às 10, com Cláudio Ramos onde apresentou a sua quinta filha, Maria da Pureza, nascida há um mês. O parto, que inicialmente parecia ser o mais tranquilo, revelou-se uma experiência inesperada e desafiadora, envolvendo uma cesariana de urgência.

Uma mudança de planos no momento do parto

Durante a conversa com Cláudio Ramos Joana contou detalhes do momento decisivo: «Foi cesariana de urgência no meio do trabalho de parto. Ela ficou presa, veio de face, e foi necessário agir rapidamente.»

Quando Cláudio Ramos perguntou se sentiu medo, Joana surpreendeu: «Não tive medo! Confesso que foi um choque porque tinha a minha vida toda organizada, tudo planeado… e de repente, um bebé e tudo volta para trás.»

Um novo começo com maturidade

Cláudio Ramos quis saber se este «voltar para trás» era algo positivo, ao que Joana respondeu com um sorriso: «Sou tipo avozinha! Mas a maturidade faz a diferença, porque o stress agora é muito menor. Estou a viver tudo com mais calma.»

Os irmãos da recém-nascida também tiveram destaque na entrevista. Joana Taful revelou que a reação deles foi surpreendente: «Não estava à espera. Durante a gravidez, passaram por uma fase de negação, mas agora querem fazer tudo pela bebé! Têm sido muito queridos.»

Um momento de gratidão

Entre desafios e mudanças, Joana Taful destacou que a experiência de ser mãe novamente aos 37 anos trouxe uma nova perspétiva: «A maturidade não tem nada a ver. Vivo cada momento de forma muito mais leve e tranquila.»