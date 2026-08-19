«Épica»: Cara conhecida mostra a casa de férias e o interior é de deixar qualquer um rendido

Depois da passagem pelo Big Brother 2022, Joana Taful continua a partilhar nas redes sociais vários momentos da sua vida familiar e, desta vez, levou os seguidores consigo numa escapadinha especial ao Algarve.

A ex-concorrente escolheu Santa Luzia, em Tavira, para uns dias de férias na companhia do marido e dos cinco filhos. Entre momentos em família e dias de descanso, houve um elemento que acabou por ganhar particular destaque: a casa onde o clã está instalado.

Num vídeo publicado no Instagram, Joana mostrou alguns dos recantos do alojamento escolhido para esta temporada de férias, permitindo espreitar um espaço que combina conforto, elegância e uma decoração contemporânea. A casa surge como um verdadeiro refúgio para uma família numerosa, sem abdicar de uma estética cuidada e sofisticada.

E parece ter sido amor à primeira vista. A própria Joana Taful não poupou nos elogios ao espaço e descreveu a casa de férias de uma forma muito particular: “épica”.

Com uma decoração que aposta numa estética elegante, mas sem perder o lado acolhedor: os tons, os materiais e os vários elementos decorativos ajudam a criar um ambiente descontraído, precisamente aquilo que se procura numa casa destinada a dias de descanso.

A escolha do alojamento acaba por encaixar na perfeição no cenário algarvio. Santa Luzia, conhecida pela proximidade da Ria Formosa e pelo ambiente tranquilo, serviu de pano de fundo para estes dias em família, enquanto a casa se tornou o ponto de partida para uma pausa na rotina.

A publicação não passou despercebida. Afinal, entre a localização privilegiada, a decoração elegante e os diferentes ambientes, é difícil não perceber porque é que Joana Taful ficou rendida ao alojamento que escolheu para estas férias.

A ex-concorrente encontrou em Santa Luzia o cenário perfeito para desligar da rotina e aproveitar o verão em família. E, a julgar pela reação de Joana, a casa escolhida não é apenas bonita: é mesmo, nas palavras da própria, “épica”.