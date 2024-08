Joana Taful mostra barriguinha de grávida: «Depois de apanhar muito sol e banhos de mar»

Joana Taful, ex-concorrente do Big Brother, está grávida do quinto filho! Foi no seu Instagram que Taful mostrou a sua barriguinha de grávida, na praia, a usar biquini, enquanto aproveita as férias de verão na praia: «Era uma vez uma Big Big Belly, que tomou o seu tamanho depois de apanhar muito sol e banhos de mar».

Foi na sexta-feira, dia 7 de junho, que Joana Taful esteve presente no «Dois às 10» e anunciou que está grávida o quinto filho! A ex-concorrente do Big Brother 2022 confessa que ficou «em choque» quando descobriu e revelou: «Não estava planeado, mas pronto aconteceu. Estava tudo pensado, tudo para não acontecer. Foi uma única vez e pronto, ele ficou cá a nadar…»

«O meu marido é que ficou todo contente. Eu acho que é para eu não voltar a entrar num ‘Big Brother’. (...) Mandei-lhe uma fotografia e ele disse assim: ‘estás com covid?’. E eu: ‘oh filho, covid? Não é covid, é mesmo um bebé’», contou.

«Ele estava muito na maior e eu completamente em pânico», confessou.

Recorde-se que Joana Taful e o marido Nuno Taful já têm quatro filhos: Mateus, 13, Caetano, 8, Benjamim, 5, e Amélia, de 4 anos.

Joana Taful revelou a reação das crianças ao descobrir que vinha mais um bebe a caminho: «Ficaram todos contentes. Um já dizia: ‘eu já desconfiava, porque essa barriga não é normal’», contou ainda.