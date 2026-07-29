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Afinal, Joana tem ou não namorado fora da casa? Estas fotografias respondem a todas as dúvidas

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Mostramos algumas imagens de Joana com o namorado.

Desde que entrou no Big Brother Verão, Joana já fez várias referências ao namorado durante as conversas dentro da casa. A concorrente fala frequentemente de Miguel, deixando claro que existe alguém especial à sua espera cá fora.

Mas quem é, afinal, o homem de quem tanto fala? Depois de uma pesquisa às redes sociais, encontrámos o perfil de Instagram de Miguel e também várias fotografias onde surge ao lado de Joana. As imagens, partilhadas pelos dois, mostram momentos de cumplicidade e deixam poucas dúvidas sobre a relação entre ambos.

As fotografias agora descobertas mostram o casal em diferentes ocasiões, desde momentos de lazer a viagens e celebrações, reforçando a ligação que a concorrente tem descrito dentro da casa mais vigiada do país.

Enquanto continua focada no jogo e apesar das últimas polémicas com Boris, Joana sabe que tem um importante apoio cá fora. E, ao que tudo indica, Miguel tem acompanhado atentamente o percurso da namorada no Big Brother Verão.

Percorra a galeria e descubra as fotografias de Joana e Miguel que ajudam a esclarecer, de uma vez por todas, as dúvidas sobre a vida amorosa da concorrente.

Temas: Joana Miguel Namorado

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