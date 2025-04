Como está a vida amorosa de Joana Diniz? Conheça as revelações inéditas: «É verdade sim...»

Amor na vida de Joana: Joana Diniz esteve à conversa com Cláudio Ramos e revelou o estado da sua vida amorosa

Novo projeto: A ex-concorrente da Casa dos Segredos está focada no novo salão de cabeleireiro, o seu maior projeto até à data.

Depois de conquistar o público no Secret Story Desafio Final, Joana Diniz está a viver uma nova fase da sua vida. A ex-concorrente abriu recentemente o seu tão aguardado salão de cabeleireiro e marcou presença esta terça-feira, 8 de abril, no programa Dois às 10, para falar sobre esta nova conquista profissional e sobre o amor na sua vida.

Durante a conversa com Cláudio Ramos, Joana partilhou detalhes sobre o novo espaço e deixou no ar uma revelação que está a gerar curiosidade entre os fãs: um projeto especial com João Ricardo, com quem desenvolveu uma forte ligação dentro da casa mais vigiada do país.

«Eu tenho uma novidade para lançar com o meu amigo João Ricardo e vou lançar esta semana. Tu [Cláudio] já sabes mas… [gesto de silêncio]. Hoje vou estar com ele, vou almoçar com o meu amigo, portanto, esta semana…» contou Joana, levantando um pouco o véu sobre a surpresa que aí vem.

Perante a insistência do apresentador sobre a natureza da relação entre os dois, a empresária respondeu sem rodeios: «Amigo do meu coração, é verdade sim senhora, só amigo. Ai, filho, não tenho paciência para homens, ai!»

Bem-disposta e visivelmente entusiasmada com a sua nova etapa profissional, Joana Diniz garantiu que está, neste momento, totalmente focada no trabalho e no bem-estar da filha, Valentina: «Fechada ao amor!», rematou.

