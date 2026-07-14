Luto: João Gomes perde companheira de cinco anos e a mãe ainda desconhece a notícia

Foi na passada terça-feira, dia 11, que João Gomes foi expulso do ‘Big Brother Verão’. Poucos dias depois de regressar à vida real, o ex-concorrente viu-se confrontado com uma dolorosa perda: a morte da sua cadela, Teki.

Através da sua página de Instagram, João Gomes partilhou várias fotografias antigas ao lado do animal de estimação e deixou uma sentida homenagem à companheira de quatro patas, que o acompanhou durante os últimos cinco anos.

«Poderia encher um livro só com as boas recordações que a Teki me deixou. Foi a minha companheira ao longo dos últimos cinco anos e ocupou um lugar muito especial na minha vida», começou por escrever.

O ex-concorrente revelou ainda que não conseguiu despedir-se da cadela, uma vez que se encontrava isolado do mundo exterior enquanto participava no reality show da TVI: «Infelizmente, não tive a oportunidade de me despedir dela, porque estive ausente do mundo exterior durante alguns dias. É uma despedida que ficará sempre por fazer, mas levo comigo tudo o que partilhámos: a companhia, o carinho e as memórias que nunca esquecerei. Descansa em paz, Teki», acrescentou.

A publicação rapidamente reuniu dezenas de mensagens de apoio e de carinho por parte dos seguidores, que lamentaram a perda do ex-concorrente.

A situação torna-se ainda mais emotiva pelo facto de Ana Luísa, mãe de João Gomes, continuar dentro da casa do ‘Big Brother Verão’ e, por isso, desconhecer por completo a morte de Teki.

Enquanto João Gomes enfrenta este momento de luto cá fora, Ana Luísa permanece em jogo sem imaginar a triste notícia que a espera quando regressar à realidade. Uma perda particularmente difícil para a família, que se vê obrigada a adiar a despedida de uma companheira que, nas palavras do ex-concorrente, ocupava «um lugar muito especial» na sua vida.