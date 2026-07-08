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Expulsão inesperada deixa mãe em desespero no Big Brother Verão. Tudo o que aconteceu na noite de gala

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A mãe do concorrente não conseguiu conter a emoção.

A tensão voltou a tomar conta da casa mais vigiada do País, desta vez com uma expulsão inesperada. A noite desta terça-feira, dia 7 de julho, trouxe uma Gala e consigo uma expulsão que apanhou os concorrentes desprevenidos.

Íris, Pedro, Vanessa e João Gomes foram escolhidos por Tatiana, João Ventura e Sara como os mais “Invisíveis” da casa, e sem saberem foram sujeitos aos votos do público.

Com 53% dos votosVanessa foi a primeira salva da noite. Logo a seguir, as votações voltaram a abrir e foi Íris quem se salvou em primeiro lugar com 73% dos votos. O duelo final opôs Pedro e João Gomes, que recolheram 20% e 7% dos votos, respetivamente, selando a expulsão de João Gomes.

Ana Luísa desfez-se em lágrimas ao ver a expulsão do filho.

Veja aqui todas as reações:

 

Temas: João Gomes Expulso

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