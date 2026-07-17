Entrou virgem no Secret Story, 15 anos depois é pai e está muito diferente. Recorde a história deste ex-concorrente

Corria o ano de 2011 quando João Jesus se tornou um dos nomes mais falados do Secret Story 2, muito por causa de um segredo que rapidamente se espalhou pelo País: “Sou Virgem». O concorrente acabou por terminar a experiência em quarto lugar, e recordou agora esses tempos numa visita ao Dois às 10, esta sexta-feira, dia 17 de julho.

À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, João Jesus foi claro quanto ao peso que aquela revelação teve na sua vida: nunca sentiu que fosse um problema tê-la partilhado com o país inteiro, uma vez que a decisão fazia todo o sentido para si. O motivo era simples e o antigo concorrente resume-o numa frase: «Sempre quis esperar pelo casamento.»

A saída da casa mais vigiada do País trouxe-lhe uma onda de popularidade que aproveitou ao máximo, com diversas presenças que se traduziram em bons rendimentos na altura. Mas nem tudo mudou na vida de João Jesus: a paixão pela música manteve-se intacta, e o acordeão continua a ser um instrumento que toca regularmente até hoje.

A nível pessoal, o percurso teve mais do que uma reviravolta. Em 2015, João Jesus casou-se com a mulher com quem tinha vivido a primeira relação amorosa da sua vida, um casamento que, entretanto, chegou ao fim recentemente. Desta união nasceu Letícia, hoje com nove anos, que o ex-concorrente descreve como a sua maior prioridade.

Sobre a experiência que o lançou para a fama, João Jesus não tem dúvidas: continua a ser uma das recordações mais marcantes da sua vida. «Foi das melhores experiências da minha vida», resumiu.