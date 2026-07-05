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Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira vive experiência única: «Vi a vida a acontecer»

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Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira vive experiência única: «Vi a vida a acontecer» - Big Brother

Cristina Ferreira faz partilha única que está a encantar os fãs. Veja o momento.

Cristina Ferreira está a desfrutar de umas férias de sonho em Bali, na Indonésia, na companhia do namorado, João Monteiro, e do filho, Tiago. A apresentadora tem partilhado alguns registos fotográficos das férias e na sua mais recente partilha voltou a deliciar os fãs com imagens únicas ao lado da sua cara-metade.

Este domingo, 5 de julho, Cristina Ferreira partilhou um conjunto de fotos em que se mostra ao lado de João Monteiro e também exibe a excelente forma física em que se encontra, aos 48 anos. 

«Amanhã mudamos de ilha. Hoje rumámos a norte, a uma zona menos conhecida, mais rural. A mistura de Bali é a sua diferença. Cada casa um templo. Mercearias de rua, lavandarias e mais lavandarias, sorrisos. E depois o @capellaubud , em plena selva, num estilo único. Hoje foi daqueles dia em que vi o que não está na internet. Vi a vida a acontecer. E é isso que fica», escreveu, na legenda dessa mesma publicação.

Pode ver tudo aqui:

A caixa de comentários daquela publicação encheu-se de rasgados elogios à apresentadora. « isso que fica. Ansiosa de fazer uma viagem assim com os meus homenzinhos cá de casa.😍», «Lindo, aproveitam 😍», «Eu tou amar te acompanhar nesta viagem 😍», «Não me canso de ver as tuas fotos magníficas, os anos não passam por ti, estás lindíssima, beijinhos e namorem e aproveitem muito 🥰», «Continuação de boas férias 🔥 Continue a partilhar , esses lugares mágicos 🙏», «Desfrutem bastantes, divirtam-se. O Tiago teve bom gostos 👌💯», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos das férias de Cristina Ferreira

Temas: Joao Monteiro Cristina Ferreira

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