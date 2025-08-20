João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Ao Minuto

19:20
Concorrentes interagem com Mickael Carreira e o cantor afirma «Eu estava nervoso» - Big Brother
01:33

Concorrentes interagem com Mickael Carreira e o cantor afirma «Eu estava nervoso»

19:19
Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes - Big Brother
04:11

Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes

18:50
A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda. - Big Brother
03:03

A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda.

18:45
Alien entra no confessionário e desafia concorrentes a «ignorar o óbvio» - Big Brother
03:08

Alien entra no confessionário e desafia concorrentes a «ignorar o óbvio»

18:36
Ana enfrenta Viriato sobre desconforto e concorrente rejeita qualquer aproximação: «cãozinho apaixonado» - Big Brother
04:33

Ana enfrenta Viriato sobre desconforto e concorrente rejeita qualquer aproximação: «cãozinho apaixonado»

18:29
Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda - Big Brother

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

18:27
Kina ataca Viriato: «Mimado, com síndrome de poder e vai morrer solteiro» - Big Brother
04:00

Kina ataca Viriato: «Mimado, com síndrome de poder e vai morrer solteiro»

18:19
Viriato arrasa Ana no confessionário após discussão: «É parva e cada vez a respeito menos» - Big Brother
04:52

Viriato arrasa Ana no confessionário após discussão: «É parva e cada vez a respeito menos»

18:00
Inédito: Cobra entra na casa e concorrentes entram em pânico - Big Brother
02:57

Inédito: Cobra entra na casa e concorrentes entram em pânico

17:14
Big Brother participa em dinâmica: «Resiliência...» - Big Brother
01:12

Big Brother participa em dinâmica: «Resiliência...»

17:06
Catarina Miranda é empática? A concorrente responde: «Não gosto de ver as pessoas chorar» - Big Brother
01:59

Catarina Miranda é empática? A concorrente responde: «Não gosto de ver as pessoas chorar»

17:01
Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso - Big Brother
01:55

Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso

16:45
Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito» - Big Brother
05:00

Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito»

15:27
Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel» - Big Brother
00:59

Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel»

15:25
Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças» - Big Brother
01:48

Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças»

15:20
Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?» - Big Brother
00:53

Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?»

15:14
Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher» - Big Brother
02:02

Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher»

15:00
Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso - Big Brother

Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso

14:58
Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!» - Big Brother
00:55

Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

14:57
Que show: concorrentes fazem coreografia ousada ao som de Mickael Carreira - Big Brother
04:12

Que show: concorrentes fazem coreografia ousada ao som de Mickael Carreira

14:33
Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos» - Big Brother
02:14

Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos»

14:00
Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão - Big Brother

Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

13:11
Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso» - Big Brother
04:49

Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»

13:04
Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro» - Big Brother
01:36

Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro»

12:32
Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite» - Big Brother
01:51

Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»

Acompanhe ao minuto

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

  • Big Brother
  • Há 3h e 8min
João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender - Big Brother

João Monteiro fez o jantar a Cristina Ferreira e a receita é surpreendente.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Cristina Ferreira está empenhada em praticar um estilo de vida saudável e equilibrado e o namorado, João Monteiro, está a ajudá-la a focar-se nesse objetivo, cumprindo-o com sucesso. 

Nos stories do Instagram, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, mostrou o jantar saudável e com aspeto delicioso, feito pelo companheiro, e mostrou que os dois estão na mesma página. 

«Jantar feito pelo meu amor. Juntos no foco (proteína, legumes e cottage), escreveu Cristina Ferreira na legenda da fotografia, onde se vê o prato feito por João Monteiro. «Team», respondeu ele ao republicar o storie. 

Receitas práticas de Cristina Ferreira

Quer comer bem sem perder muito tempo? Temos a solução perfeita para si e quem a dá é nada mais, nada menos do que Cristina Ferreira. 

A apresentadora é assumidamente uma adepta do estilo de vida saudável e equilibrado. Para além de praticar exercício físico regularmente, Cristina opta também por comer bem.

Nas redes sociais, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, tem partilhado fotografias das receitas que faz para as suas refeições, que captam muito interesse da parte dos seguidores.

Trata-se de comida rápida de confecionar, mas também saudável  - com muitas fruta e legumes - e saborosa, com um aspeto que até faz crescer água na boca. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as sugestões de Cristina Ferreira para uma alimentação saudável e saborosa. Veja também as férias românticas de Cristina e João. 

 

Relacionados

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Vão casar? Cristina Ferreira provoca João Monteiro e a resposta leva a Internet à loucura
Temas: João Monteiro Cristina Ferreira

Fora da Casa

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Há 1 min

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 2h e 17min

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 3h e 12min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 3h e 13min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 3h e 33min

É escritora, entrou num Reality-show e «renasceu após um cancro»: Conheça esta história inspiradora

Há 3h e 46min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Hoje às 11:01

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01

Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

17 jul, 10:18

Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

Hoje às 11:57

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Hoje às 12:34
Ver Mais

Notícias

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

Há 1h e 5min

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 2h e 17min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Há 3h e 8min

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 3h e 12min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 3h e 33min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau lança desafio inédito: fãs vão ajudar a escolher nome da filha recém-nascida!

Há 2h e 28min

António Leal e Silva lança indireta sobre proximidade com Diogo Bordin: "Estou a achar chiquíssimo"

Há 3h e 10min

Um dia após o parto, mulher de Francisco Macau mostra o corpo: "Adeus, barriguinha!"

Hoje às 15:00

Casa do "Big Brother Verão" abre portas: saiba quem vai entrar!

Hoje às 14:32

Famosos fazem "casting" inesperado para cantar n'O Sol da Caparica

Hoje às 12:49
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 3h e 12min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 3h e 13min

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Ontem às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Ontem às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais