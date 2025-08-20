João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias românticas: e o destino é o sonho de qualquer casal

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

Cristina Ferreira está empenhada em praticar um estilo de vida saudável e equilibrado e o namorado, João Monteiro, está a ajudá-la a focar-se nesse objetivo, cumprindo-o com sucesso.

Nos stories do Instagram, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, mostrou o jantar saudável e com aspeto delicioso, feito pelo companheiro, e mostrou que os dois estão na mesma página.

«Jantar feito pelo meu amor. Juntos no foco (proteína, legumes e cottage), escreveu Cristina Ferreira na legenda da fotografia, onde se vê o prato feito por João Monteiro. «Team», respondeu ele ao republicar o storie.

Receitas práticas de Cristina Ferreira

Quer comer bem sem perder muito tempo? Temos a solução perfeita para si e quem a dá é nada mais, nada menos do que Cristina Ferreira.

A apresentadora é assumidamente uma adepta do estilo de vida saudável e equilibrado. Para além de praticar exercício físico regularmente, Cristina opta também por comer bem.

Nas redes sociais, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, tem partilhado fotografias das receitas que faz para as suas refeições, que captam muito interesse da parte dos seguidores.

Trata-se de comida rápida de confecionar, mas também saudável - com muitas fruta e legumes - e saborosa, com um aspeto que até faz crescer água na boca.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as sugestões de Cristina Ferreira para uma alimentação saudável e saborosa. Veja também as férias românticas de Cristina e João.