Por onde anda João Monteiro em dia de festa TVI? Descubra tudo aqui!

João Monteiro, irmão do vencedor do «Big Brother 2023», Francisco Monteiro, partilhou - nas stories do Instagram - uma fotografia neste domingo, dia 18 de fevereiro, onde se mostra num hotel na zona do Estoril.

O companheiro de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, mostrou uma vista deslumbrante para uma piscina e depois o mar, junto ao Tamariz, no Estoril, no dia em que acontece a gala de aniversário da TVI, precisamente no Casino do Estoril.

Também Cristina Ferreira recorreu às stories da mesma rede social para mostrar o quarto onde vai ficar nesta noite de festa, no Intercontinental Cascais Estoril: «Dia de festa», escreveu a apresentadora, mostrando depois o cartão de boas-vindas.

Recorde-se que é já hoje, domingo, dia 18 de fevereiro, que a TVI celebra os 31 anos num evento mágico no Casino Estoril. A festa vai ser «um grande 31». Esperam-se muitas surpresas e momentos inesquecíveis.

A gala vai ser repleta de glamour. A passadeira vermelha vai ser transmitida em direto. Zé Lopes, Iva Domingues e João Montez vão estar atentos a todos os looks das caras da estação. Segue-se a gala, com vários momentos musicais.

No Instagram oficial da TVI já foi revelado que Cláudio Ramos «lança um reality show inédito». Não pode perder. Hoje à noite, na sua TVI!