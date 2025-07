João Moura Caetano quebra o silêncio sobre Catarina Miranda: «Respondo muito simplesmente…»

João Moura Caetano tem sido um dos nomes mais falados do momento no «Big Brother Verão». O toureiro foi apontado como tendo tido uma relação com Luíza Abreu e mais tarde, um caso secreto com Catarina Miranda, ambas concorrentes do formato.

Agora, João Moura Caetano quebrou o silêncio e reagiu aos rumores nas redes sociais: «Venho aqui porque estou nos Açores e hoje passaram o dia a chatear-me com perguntas sobre uma pseudonotícia», afirmou num vídeo partilhado nas stories do Instagram.

«E eu respondo muito simplesmente: era o que faltava eu ou qualquer outra pessoa não poder ter conhecidos ou amigos, o que quer que seja. Acho que fazerem disso uma notícia tipo bombástica é uma coisa que não me cabe na cabeça», acrescentou o toureiro.

João Moura Caetano rematou: «Portanto, está aqui respondido, não vou falar mais sobre o assunto, porque não há nada para falar e é um não assunto para mim. Mas está aqui respondido para não terem que me estar permanentemente a falar de uma coisa que não tem nada que falar».