João Moura Caetano mostra rosto do filho em fotografia inédita. E as reações não tardam a surgir

João Moura Caetano voltou a dar que falar nas redes sociais depois de partilhar uma fotografia inédita do filho mais velho, António. O toureiro surpreendeu os seguidores ao mostrar o rosto do menino no seu aniversário, numa publicação que rapidamente reuniu centenas de reações.

A imagem, marcada por um momento de cumplicidade entre pai e filho, conquistou os fãs, que não pouparam elogios à criança. Entre os inúmeros comentários, destacam-se mensagens como: «Lindíssimo menino» e «Menino muito lindo», refletindo a ternura com que a fotografia foi recebida.

A publicação surge numa fase particularmente feliz da vida pessoal de João Moura Caetano. Recentemente, o cavaleiro tauromáquico foi pai pela segunda vez, desta vez de uma menina, Maria Guiomar, fruto da atual relação com Luíza Abreu.

O nascimento da bebé veio reforçar o momento de estabilidade e felicidade vivido pelo casal, que tem partilhado alguns momentos especiais com os seguidores, embora mantenha grande parte da vida familiar longe dos holofotes.

Agora, ao revelar o rosto de António, João Moura Caetano voltou a emocionar os fãs, que encheram a caixa de comentários de palavras de carinho e felicitações, tanto pela beleza do menino como pela bonita família que o toureiro tem vindo a construir.