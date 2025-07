João Moura Caetano, 'ex' de Luciana Abreu e atual namorado da irmã, afirma: «ficou visível a verdade»

João Moura Caetano abriu o coração para falar sobre o romance agora assumido com Luíza Abreu, ex-concorrente do Big Brother Verão.

O cavaleiro, que foi convidado do Dois às 10 desta quarta-feira, 30 de julho, recordou a surpresa que fez à namorada em estúdio, na gala do passado domingo: «Quando se tem uma atitude destas nem sequer se pensa. É nestas alturas que tem que se dar a cara. Sou reservado e discreto, mas há alturas que temos que dar o corpo às balas. E numa noite de tantas emoções para a Luíza, quem gosta de verdade tem que ser o suporte destas emoções. Sinto-me orgulhoso dela e do que temos um com o outro», confidenciou.

«Ficou visível a verdade da Luíza, que é uma pessoa com os sentimentos sempre pela positiva, uma compaixão e entreajuda brutal, para além de ser uma mulher muito bonita. Toda a conjugação de sentimentos positivos e a ajuda que sempre me deu e tem dado. A Luiza tem essa estrutura e transmite-me essa calma», acrescentou.

Depois. Cláudio Ramos questionou João Moura Caetano sobre o que espera do futuro e ele respondeu: «Fico um dia de cada vez, mas sempre com estabilidade». Perante isto, o apresentador reagiu, em tom de brincadeira: «Ai se a Luíza está a ouvir isto...».

Veja o momento em baixo: