Luíza Abreu assume namoro com ex da irmã. E as reações são surpreendentes

O Big Brother é palco de grandes surpresas e revelações e a gala deste domingo é a prova viva disso. O troureiro, João Moura Caetano surpreendeu a concorrente expulsa, Luíza Abreu, em estúdio e oficializou a relação.

Tudo aconteceu após confirmar-se que Luíza Abreu seria a concorrente expulsa do Big Brother Verão. Na sua chegada a estúdio e aos braços de Maria Botelho Moniz, João Moura Caetano - que já teve uma relação anterior com Luciana Abreu, irmã de Luíza - saiu dos bastidores e surpreendeu a jovem.

Incrédula, Luíza Abreu não queria acreditar no que via e depressa abraçou o amado com muita força. Questionado por Maria Botelho Moniz sobre os motivos da sua surpresa, o toureiro declarou-se e oficializou a relação.

«Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality-show e quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara», explicou João Moura Caetano.

Depois, Maria Botelho Moniz questionou o casal: «Vocês são muito reservados, mas podemos dar isto como oficial?». O cavaleiro afirmou: «Acho que está respondido» e Luíza completou: «Acho que sim».

Percorra a galeria que preparámos para si e veja todas as imagens do momento surpreendente.