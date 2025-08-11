Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Luíza Abreu e João Moura Caetano vivem amor sem nada a esconder. As fotos mais românticas

Poucas semanas depois de tornarem público o relacionamento, Luíza Abreu e João Moura Caetano poderão estar prestes a subir ao altar. O toureiro terá feito o pedido de casamento à atriz, segundo avançou o programa V+ Fama, na emissão desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025.

A confirmação oficial do namoro aconteceu durante a gala do Big Brother Verão, numa noite marcada pela expulsão de Luíza Abreu. Surpreendida com a presença de João Moura Caetano em estúdio, a ex-concorrente assumiu publicamente a relação, pondo fim aos rumores que circulavam nas semanas anteriores.

Desde esse momento, o casal tem partilhado publicamente gestos de carinho e cumplicidade, tanto em declarações como nas redes sociais, evidenciando uma ligação cada vez mais sólida.

Agora, cerca de duas semanas após o anúncio do romance, chega a notícia de que João Moura Caetano terá pedido Luíza Abreu em casamento um passo que reforça a atenção mediática em torno do casal.

A reação não se fez esperar. «Estou muito feliz e já estava à espera», comentou António Leal e Silva. Outros comentadores também manifestaram apoio, elogiando a atitude do toureiro. Adriano Silva Martins sublinhou que o casal «já não tem de se esconder mais».

Recorde-se que esta relação tem gerado polémica, dado que João Moura Caetano é ex-namorado de Luciana Abreu, irmã de Luíza.