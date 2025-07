Surpreendente: João Moura Caetano declara-se a concorrente do Big Brother Verão

João Moura Caetano não é concorrente do Big Brother Verão, mas tem sido um dos nomes mais falados nesta edição, por uma eventual ligação a Luiza Abreu e até a Catarina Miranda, elas sim concorrentes.

Agora, o toureiro surpreendeu tudo e todos ao fazer uma declaração pública de apoio a Luíza Abreu, num vídeo partilhado na página de Instagram da concorrente.

«Hoje, venho aqui noutra função, vinha apelar ao voto na Luizinha e que votem todos para salvar a Luizinha no domingo, na gala do 'Big Brother», começou por referir João Moura Caetano.

No vídeo de apelo, o cavaleiro não poupa elogios a Luíza Abreu: «Ela tem feito uma ótima prestação naquele jogo, um grande orgulho, como eu já tive oportunidade de dizer, e, principalmente, com boa educação, bons sentimentos e entreajuda, sempre pronta a um abraço e a ajudar o próximo».

«E isso é o que conta na vida e naquele jogo também devia ser valorizado. Portanto, força», rematou João Moura Caetano, no elogio público a Luíza Abreu.

Mensagens de apoio a Luíza não são caso isolado

Esta já não é a primeira vez que João Moura Caetano se declara a Luíza Abreu. Logo no início do programa, a concorrente viveu momentos de tensão com Catarina Miranda, que não perdeu a oportunidade de a provocar com as notícias que a ligam ao cavaleiro João Moura Caetano.

Depois disso, a equipa da irmã de Luciana Abreu veio fazer um comunicado, que recebeu uma reação de João Moura Caetano. O cavaleiro reagiu com uma mensagem misteriosa. «S. U.». Serão as iniciais de Sempre Unidos?

Recorde-se que João Moura Caetano terá mantido um namoro com Luciana Abreu e agora há notícias que falam de uma ligação especial do cavaleiro com a irmã, Luíza.