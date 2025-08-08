Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia

Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes

João Oliveira foi expulso do Big Brother Verão no passado domingo, 3 de agosto, e nesta semana aproveitou o regresso à 'vida real' para ir à praia, em companhia muito especial.

O ex-concorrente mostrou-se ao lado de Zé Lopes, que partilhou uma foto nas redes sociais. «Do nada, apareceu-me este Deus Grego na praia», escreveu o comentador, na legenda de um story em que João Oliveira posa em tronco nu, exibindo o corpo escultural de que é dono.

Veja aqui a imagem em questão:

João Oliveira assume que entrou com estratégia de jogo, mas Catarina Miranda estragou-lhe os planos

João Oliveira, recentemente expulso do Big Brother Verão, marcou presença no programa Dois às 10 e revelou que a sua participação foi pensada de forma estratégica. O plano era claro: O ex-concorrente queria evitar confrontos com Catarina Miranda, uma das figuras mais controversas da edição, e tentar uma aproximação cordial.

«Fui mesmo com a ideia de me dar bem com ela», contou João, admitindo que pretendia fugir à narrativa repetida de ser apenas mais um adversário de Miranda. Porém, o plano não teve o desfecho que esperava: «A Miranda tirou-me a narrativa a partir do momento em que quis continuar a dar-se mal comigo», desabafou em direto.

João optou por não seguir o caminho do conflito, acreditando que uma aliança com Catarina poderia diferenciá-lo dentro da casa. No entanto, Miranda não facilitou e manteve a tensão entre ambos, anulando qualquer hipótese de cooperação.

A convivência acabou marcada por distanciamento, deixando claro que, neste jogo, as estratégias nem sempre vencem as personalidades fortes.

Veja o momento aqui: