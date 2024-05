Esta noite houve falsa expulsão! Saiba que concorrente «abandonou» a casa

Este fim de semana foi de grandes surpresas! Sábado e Domingo foram ambos dias de gala! Sábado, dia 18 de maio, foi noite de falsa expulsão! Carolina Nunes, João Oliveira, Fábio Caçador, Inês Morais e Renata Andrade estavam nomeados e, por isso, em risco de sair da casa mais vigiada do país. Após ter sido salvo em segundo lugar, hoje houve um teste de emoções! Inês Morais foi salva com 41% dos votos e João Oliveira com 34%, mas a casa pensa que João foi o concorrente expulso! Veja aqui o momento da «expulsão» e as reações na casa.

Veja aqui a reação dos concorrentes:

Amanhã, dia 19 de maio, é noite de gala... E desta vez com uma expulsão real! Em risco de abandonar o jogo continuam os seguintes concorrentes: Fábio Caçador, Carolina Nunes e Renata Andrade.