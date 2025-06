Carolina Nunes e João Oliveira colocam ponto final na relação

Carolina Nunes e João Oliveira estão oficialmente separados. A revelação foi feita pelos próprios, depois de a revista TV 7 Dias ter avançado que o namoro teria chegado ao fim. Agora, os ex-concorrentes do Big Brother 2024, reality show onde se conheceram e se apaixonaram, confirmaram que a relação terminou.

«Confirmamos que a relação terminou, sim. Não queremos alongar-nos nem aprofundar muito o assunto. Neste momento estamos focados nas nossas vidas individuais e o que tiver de ser, o futuro dirá. Não existem costas voltadas“, revelou Carolina Nunes, em declarações à Nova Gente.

Também João Oliveira confirmou o término. «Sim, confirmo, a nossa relação terminou. Não estamos de costas voltadas, mas não estava a ser fácil para nós conseguir chegar um ao outro da forma que queríamos», disse à Selfie.

Os rumores começaram depois de João Oliveira ter apagado todas as fotografias com a agora ex-namorada nas redes sociais.

Recorde a última entrevista do agora ex-casal:

A dado ponto, Cláudio Ramos atirou: «A Carolina pode estar grávida, que eles têm praticado...». Ao que Cristina responde: «Vamos saber». Após a dúvida pairar no ar, o casal esclareceu tudo sobre a sua vida sexual e amorosa. O apresentador começou por questionar:

«Como é que se vai chamar o menino? Eu sonhei que vocês estavam grávidos»

«Não é um objetivo que temos a curto prazo, mas pode acontecer (...) Na casa falámos em 2 ou 3», respondem.

Os dois conversaram sobre a família e a vida em casal, juntos dos familiares. A dada altura, foram desafiados a falar sobre a primeira noite juntos fora da casa: «A primeira vez foi em terreno de quem? Percebem o que eu quero dizer?», questionou Cláudio Ramos.

Já sabemos a resposta: Os convidados acabaram por confessar que estiveram juntos no hotel cedido pela produção, em Bucelas. «Eu sabia que as coisas iam acontecer de forma natural portanto não precisava de estar ali com tanta expectativa ou pensamento, sabia que não ia demorar tanto tempo a acontecer. Obviamente não foi pensado mas aconteceu», referiu João Oliveira.

Carolina Nunes admitiu também que “não foi nada programado” e foi questionada depois por Cláudio Ramos: «E foi bom?”. “Foi», responderam os dois.