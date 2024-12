Daniela Santo surge em momento especial com ex-concorrentes do Big Brother! Descubra quem são

Daniela deixa todos de queixo caído nas redes sociais. Veja aqui as fotografias mais ousadas

Já faz algum tempo que Daniela Santo foi expulsa pelos portugueses do Secret Story - Casa dos Segredos, mas os fãs do programa continuam de olho na ex-concorrente através das redes sociais!

Desta vez, Daniela surpreendeu todos ao partilhar fotografias no seu instagram, num jantar especial de muito glamour, na companhia de duas caras bem conhecidas do Big Brother! Pista: são um casal que Portugal viu surgir na casa mais vigiada do país. Num gesto muito bonito, a ex-concorrente elogiou os dois: «Doces».

Percorra a galeria e saiba com quem esteve Daniela Santo!

Recorde que Daniela Santo também tem dado que falar, por causa da sua aproximação a Diogo Afonso.

Voltaram a chamar a atenção ao surgirem juntos num vídeo partilhado por Daniela nas stories do seu Instagram pessoal. Nas imagens, os dois jovens aparecem descontraídos, num ambiente intimista, a cantar músicas românticas brasileiras.

A cumplicidade entre Daniela e Diogo não passou despercebida, levando muitos seguidores a questionar a natureza da relação entre os dois. Apesar das especulações, ambos têm mantido silêncio sobre qualquer tipo de envolvimento para além da amizade.

É importante relembrar que, no passado dia 23 de novembro, Daniela Santo e Diogo Afonso participaram no Extra do Secret Story. Durante o programa, foram questionados por Alice Alves sobre a natureza da sua relação. A apresentadora, num tom descontraído, lançou a pergunta: «Os dois não têm qualquer coisa para contar?».

A pergunta gerou um momento de boa disposição no estúdio, com gargalhadas de ambos os jovens. Daniela e Diogo fizeram questão de esclarecer a situação, afirmando que entre eles existia apenas uma grande amizade. A resposta, no entanto, não foi suficiente para travar as especulações dos fãs, que continuam atentos a cada interação entre os dois.

Daniela Santo esteve no «Dois às 10» no passado dia 5 de dezembro e foi novamente questionada sobre a sua relação com Diogo Afonso. Espreite a reação de Daniela à provocação de Cláudio Ramos,