Do romance tórrido às polémicas no Big Brother: recorde a história de João Oliveira, o novo concorrente

As portas do Big Brother Verão voltaram a abrir-se e João Oliveira é o novo inquilino da casa mais vigiada do país. Mais de um ano depois da última experiência, o personal trainer, de 26 anos, promete não deixar ninguém indiferente à sua participação. Mas ainda se lembra de toda a história do nortenho?

Ficou conhecido pela sua participação no Big Brother 2024, que ficou marcada por algumas polémicas e por um romance muito fervoroso com Carolina Nunes, de quem se separou há muito pouco tempo. Aliás, recentemente, Carolina esteve no Dois às 10 a falar sobre o fim do relacionamento.

O casal apaixonou-se sob os olhares do público, numa relação que nasceu dentro da casa mais vigiada do país. No entanto, passado pouco mais de um ano, a história chegou ao fim. Solteira, Carolina explicou que, fora do ambiente do jogo, as diferenças entre ambos começaram a acentuar-se.

«Estou realmente bem. Eu gostei mesmo do João, saí apaixonada pelo João (...) Foi uma relação muito bonita, mas somos pessoas muito diferentes», confidenciou, durante a entrevista. Sobre o fim, Carolina confessou ter sido uma decisão mútua, mas que partiu da parte da jovem, que estava focada nos seus projetos pessoais: «Ainda tenho 23 anos, para já, não é o João», referindo-se 'ao tal'. Já João Oliveira, preferiu manter-se muito mais discreto quanto ao fim do relacionamento e, até ao momento, só se pronunciou quando anunciou, em conjunto com Carolina, a separação.

As polémicas com Catarina Miranda

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother 2024, após ter perdido a cabeça e atirado com um copo ao chão. Os estilhaços acabaram a atingir o concorrente Gabriel Sousa. O motivo do descontrolo da apresentadora? Uma picardia com João Oliveira que foi longe demais.

A discussão começou porque João decidiu limpar a mesa de jantar enquanto Catarina comia. «Abre a boca, para eu te limpar a boca que só sai porcaria», atirou o personal trainer.

Os dois entraram numa picardia pouco saudável, com troca de insultos e alguns gritos e, quando tudo parecia mais calmo, Catarina Miranda levantou-se da mesa. «Vou partir alguma coisa, tenho de sair daqui», disse, para de seguida atirar um copo de vidro para o chão, que acertou no colega Gabriel Sousa. «Estás a tirar-me do sério, está a fazer-me passar», adiantou, aos gritos.

Recorde aqui o vídeo do momento polémico: