Irmã de João Oliveira reage a comentários polémicos sobre Carolina Nunes: «Também nos custou um bocadinho ver»

Familiares de João Oliveira foram convidados especiais no programa “Dois às 10”, apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. O apresentador conversou com o progenitor, a prima e a irmã do concorrente do Big Brother 2024 após Curva da Vida marcante com detalhes da história de vida de João Oliveira e tempos sombrios que viveu.

Esta sexta-feira, dia 31 de maio, Cláudio Ramos recebeu pessoas marcantes na vida de João Oliveira para conversar acerca do percurso do jovem: a prima Diana, a irmã Sara e o pai António. Sobre a prestação do concorrente, a irmã afirma: «Acho que o meu irmão se começa a soltar cada vez mais. Começa a ser mais ele e a expressar-se de uma melhor forma…» Nisto, o pai de João acrescenta acerca de frases polémicas: «São coisas que todos cá fora dizemos, dez vezes pior às vezes (…) Não faz de nós cá fora melhor do que eles».

Sobre a Curva da Vida, Cláudio Ramos afirma: «Foi muito impactante» e o pai acrescenta: «O João tem um lado sentimental muito forte. É amigo do amigo (…) O João tem um coração gigante». A irmã insurge-se na conversa e afirma: «Há sempre marcas que ficam, mas ele aos pouquinhos tem ultrapassado (…) O João é boa pessoa».

Sara, irmã de João Oliveira esclarece frases consideradas polémicas em relação a Carolina Nunes: «Para nós também nos custou um bocadinho ver essa situação. No entanto sei que não diz com maldade. É muito protetor. Não diz com mal». Pai do concorrente sobre os comentários: «A Carolina é inteligente. Se tivesse levado a peito, se fosse esperta como é, já se teria afastado e não é isso que vemos. O João disse palavras menos boas, mas sem maldade».

Sobre críticas e palavras menos boas acerca da participação: «Dói (…) Tem havido críticas que têm passado da linha (…) Nós é que sofremos», afirma o pai. Já a irmã acrescenta: «Tento não ver (…) Não podemos ver tudo a peito».

A relação dos concorrentes João e Carolina, na ótica dos familiares de João: «O João está a ser sincero. Esta miúda é mesmo o estilo do meu irmão e ela é inteligente. Acredito que sim». O pai acrescenta: «Vão precisar de sair da casa, afastarem-se um pouco e depois verem…»

A família, sobre o acto de tirar cabelos brancos, revela que João Oliveira sofre de tricotilomania: «O João tem uma doença (....) É uma doença que consistem em arrancar cabelos da cabeça, da barba ou qualquer parte do corpo (...) As pessoas que têm esta doença têm tendência a esconder porque têm vergonha»