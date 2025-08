João Oliveira quebra o silêncio sobre Carolina Nunes após sair do Big Brother Verão

João Oliveira esteve esta manhã, 4 de agosto de 2025, no programa Dois às 10, conduzido por Cláudio Ramos, para a sua primeira entrevista após ter sido expulso do Big Brother Verão. O ex-concorrente, que viveu uma curta mas intensa participação na edição de verão do reality show da TVI, abordou pela primeira vez o fim da relação com Carolina Nunes, com quem iniciou um namoro ainda durante a sua primeira passagem pela casa mais vigiada do país há um ano atrás, no Big Brother 2024.

Com serenidade, João reagiu ao término da relação com Carolina Nunes, assumindo que tudo aconteceu de forma pacífica. «Não há muito a dizer. Terminámos a bem», afirmou, acrescentando que continuam em contacto, embora agora sigam caminhos separados. Não são os melhores amigos, mas têm uma relação cordial.

Veja o momento aqui:

As declarações surgem depois de Carolina também ter marcado presença no Dois às 10, onde explicou melhor o que aconteceu para o namoro ter chegado ao fim. A também ex-concorrente do Big Brother contou que precisava de tempo para si própria e que, neste momento, João não era a pessoa certa para partilhar a vida consigo.

Foi clara ao afirmar que a decisão foi ponderada. «Se calhar, daqui a uns anos pode ser o João. Mas neste momento não é o João», disse na entrevista anterior.

Veja o momento:

Já fora do Big Brother Verão, João Oliveira parece ter aceite o fim do namoro com maturidade, focando-se agora na nova fase fora da casa.