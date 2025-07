Entrada de João Oliveira gera onda de reações no Instagram da TVI. E não são unânimes

João Oliveira é o novo concorrente do Big Brother Verão e, mal entrou, deixou Catarina Miranda em lágrimas. É que, da última vez que estiveram juntos numa casa, uma discussão entre os dois acabou com a expulsão da jovem de Almeirim.

No Instagram da TVI, no vídeo em que João Oliveira é apresentado ao grupo, são vários os comentários à entrada do concorrente e à reação de Catarina Miranda. Se uns estão do lado dele, outros escolhem o lado dela e as opiniões dividem-se.

«Coitadinha da Miranda papel vitima está fazer», lê-se num comentário. «Amei a entrada do João 👏👏 quem não aguentar carrega no botão e sai!», diz outro seguidor. «Pois é… o karma de andar a brincar com os sentimentos dos outros é lixado… Miga não estavas capaz, não vinhas 😂», lê-se ainda do lado de João.

Mas há quem apoie Catarina Miranda: «Força Catarina», lê-se. «Ela têm tido uma evolução tão bonita neste big brother. A Miranda têm os seus defeitos e todos eles têm. A Miranda não é menos que ninguém. Ela teve a coragem de entrar o seu sonho novamente. Ela têm ousadia de jogar com seus defeitos e dramas. Mas a Miranda é puro entretenimento», escreve outro seguidor.

Veja todas as imagens da entrada de João na casa:

Catarina Miranda teve uma 'crush' por João Oliveira e acabou expulsa em discussão com ele: o Big Brother volta a juntá-los

João Oliveira e Catarina Miranda voltam a reencontrar-se no Big Brother Verão, depois da polémica discussão entre os dois que levou à expulsão da jovem de Almeirim, no Big Brother 2024.

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother 2024, após ter perdido a cabeça e atirado com um copo ao chão. Os estilhaços acabaram a atingir o concorrente Gabriel Sousa. O motivo do descontrolo da apresentadora? Uma picardia com João Oliveira que foi longe demais.

A discussão começou porque João decidiu limpar a mesa de jantar enquanto Catarina comia. «Abre a boca, para eu te limpar a boca que só sai porcaria», atirou o personal trainer.

Os dois entraram numa picardia pouco saudável, com troca de insultos e alguns gritos e, quando tudo parecia mais calmo, Catarina Miranda levantou-se da mesa. «Vou partir alguma coisa, tenho de sair daqui», disse, para de seguida atirar um copo de vidro para o chão, que acertou no colega Gabriel Sousa. «Estás a tirar-me do sério, está a fazer-me passar», adiantou, aos gritos.

Recorde aqui o vídeo do momento polémico:

Mais tarde, no Especial do formato, o Big Brother anunciou a expulsão de Catarina Miranda e a concorrente reagiu. «Como é que isto é possível? Eu nunca fiz nada de mal, ele faz-me mal todos os dias eu já precisei de ajuda psicológica aqui dentro por causa dele», disse, em conversa com Gabriel Sousa.

A jovem de Almeirim teve um ataque de pânico e foi levada para o confessionário. «Não está a perceber, eu nunca aleijei ninguém na minha vida. Eu dei a minha vida por este programa», desabafou com o Big.

Veja aqui as imagens:

Catarina Miranda teve uma 'paixoneta' por João Oliveira?

Mas antes deste clima tenso entre os dois, Catarina Miranda e João Oliveira eram muito próximos. Aliás, o jovem de Almeirim até fez várias investidas ao concorrente durante o Big Brother 2024, à semelhança do que fez com Afonso Leitão no começo do Big Brother Verão.

Aliás, João Oliveira chegou mesmo a acusar a colega de casa de «assédio». Veja aqui esse momento: