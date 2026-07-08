Após se apaixonar no Big Brother e terminar relação, este ex-concorrente surpreende ao mostrar nova namorada

João Oliveira já não esconde o novo amor. O ex-concorrente foi visto ao lado da namorada na gala do passado domingo, dia 5 de julho de 2026, e confirmou todas as suspeitas ao posar junto dela para uma fotografia.

Em declarações à SELFIE, o ex-concorrente revelou como surgiu a relação: conheceu a namorada há "mais ou menos três meses, através das redes sociais". E não ficou por aqui, deixou claro que está apaixonado:

«Gosto do sentido de humor e da simplicidade dela.»