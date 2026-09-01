Milhares de visualizações. Esta é a notícia que se tornou viral e está diretamente ligada ao futebol português

Os concorrentes do «Big Brother Verão» foram surpreendidos com várias notícias do exterior durante a visita de Maria Botelho Moniz à casa mais vigiada do país. Entre as revelações, uma em particular acabou por provocar uma reação imediata: a ida de João Palhinha para o Benfica.

Depois de cerca de dois meses afastados da atualidade, os finalistas tiveram finalmente acesso a alguns dos acontecimentos que marcaram o país e o mundo durante o período de confinamento. E, quando o tema passou para o futebol português, Boris e Nuno quiseram saber o que tinha acontecido aos principais clubes.

Foi então que Maria Botelho Moniz revelou que João Palhinha tinha rumado ao Benfica. A informação apanhou os concorrentes completamente de surpresa, sobretudo porque tinham outras expectativas relativamente ao futuro do internacional português.

«O quê?», reagiram, incrédulos, perante a novidade. A apresentadora não conseguiu esconder o espanto com a reação e brincou: «Desculpem, não achei que fosse tão dramático».

O momento rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. O vídeo da reação dos concorrentes, partilhado no TikTok e no Instagram, está a gerar milhares de comentários, partilhas e interações, com os espectadores a divertirem-se com o choque provocado por uma simples notícia de futebol.

Depois de semanas sem qualquer contacto com o exterior, a reação dos finalistas mostra bem o impacto que algumas das mudanças ocorridas durante o confinamento podem ter quando são finalmente reveladas.